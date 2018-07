Tria | Non supereremo il 3% di deficit PIL

Il fiume Lambro diventa verde - BrianzAcque : è fluoresceina - colorante indusTriale non tossico : Il fiume Lambro colorato di verde. Non è un omaggio a San Patrizio, patrono irlandese, ma, secondo quanto emerso mercoledì mattina, si tratta dello sversamento di un colorante industriale. utilizzato ...

"Se non paghi in bitcoin - ti mosTriamo mentre vedi porno". Il ricatto mail agli utenti italiani : "Paga o ti mostriamo mentre vedi i porno", ecco il ricatto di cui sono rimasti vittima nel nostro Paese centinaia di imprenditori, dipendenti di aziende pubbliche, professori universitari, figure istituzionali. Sembra un episodio tratto da Black Mirror e invece è un'inquietante realtà, su cui sta indagando la Polizia Postale, come riportato oggi dal Corriere della Sera.Il contenuto del messaggio minaccioso è sempre lo ...

Tito : Biometano nell'area indusTriale - il Comune di Tito non sosterrà l'iniziativa : La decisione a margine di un incontro pubblico. Il sindaco Scavone: "Mai più accordi in materia ambientale senza la condivisione dei cittadini". Il Comune di Tito non sosterrà l'iniziativa, ...

Doppio passaporto Sud Tirolo - AusTria precisa : non prima del 2019-2020 - : Il portavoce del governo di Vienna ha spiegato che qualsiasi soluzione "sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano". "prima di essere un atto ostile è un atto francamente curioso", ha ...

AusTria : doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 : Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza Austriaca ai sudtirolesi "saranno poste non prima del 2019-2020". Lo afferma lo staff del portavoce del governo di Vienna, Peter Launsky-...

Di Maio dice che non c'è nessuno scontro con il ministro Tria : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

SPILLO/ I 'nemici' di Tria e Savona non sono - solo - in Europa : Savona e Tria sembrano voler puntare sugli investimenti pubblici come leva per la crescita. Gli ostacoli a questo piano non sono solo in Europa.

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere

Perché Giovanni Tria Non è stato cacciato. Retroscena horror : quello che non ci dicono : Blindato, blindatissimo. Né Lega né M5s si fidano del ministro dell'Economia Giovanni Tria , un tecnico che fa asse con il Quirinale e con il premier Giuseppe Conte , non parla con Luigi Di Maio né con Matteo Salvini , ma solo con Giancarlo Giorgetti , e, forse, ...

Se nemmeno ConfindusTria è d'accordo - vuol dire che Di Maio non ne azzecca una : Si sa, la Confindustria è un’associazione lobbistica. Nel senso buono del termine, quello anglosassone: fa gli interessi dei suoi iscritti. E Confindustria di imprese iscritte ne ha tante, soprattutto nel nord produttivo. Chiede a chi ci governa una sola cosa: lasciateci lavorare. Ma in più la Confi

CDP - SALTA VERTICE GOVERNO : SALVINI - “NON SAPEVO NULLA”/ Caos nomine : Tria irritato - trattativa Lega-M5s : Conte annulla VERTICE su nomine Cdp: SALVINI smentisce il Premier, "non SAPEVO nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:53:00 GMT)