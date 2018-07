: #Tria al Washington Post: “Dobbiamo cambiare la composizione delle tasse. Dobbiamo introdurre una flat tax.” Come… - giorgio_gori : #Tria al Washington Post: “Dobbiamo cambiare la composizione delle tasse. Dobbiamo introdurre una flat tax.” Come… - TgLa7 : #Tria: La flat tax 'si inizierà a implementare fin dalla prossima legge di bilancio, secondo un cronoprogramma grad… - fattoquotidiano : Pace fiscale, Tria: “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax: “Avvio in prossima legge di bilancio” -

Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli italiani",spiega."Tax già", e "Non si supera 3% del deficit-pil".(Di mercoledì 25 luglio 2018)