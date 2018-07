Tria | Flat tax nella prossima legge di bilancio

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Ministro Tria : “Sì a flat tax e pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine” : Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, davanti alla commissione Finanze, ha illustrato la politica fiscale del governo. L'azione sarà orientata a "una graduale riduzione della pressione fiscale" ma "compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili". Inoltre "un fisco amico favorirà l'estinzione dei debiti".continua a leggere

Flat tax - Tria : tasse giù - ma se si può Di Maio : sistema banche paghi arroganza : Il ministro dell’Economia: per il reddito di cittadinanza trasformare strumenti esistenti. Tria ha esculo una «moratoria generale» della riforma varata da Renzi

Tria - "crescita in rallentamento"/ Ministro economia : "Task force per flat tax - il reddito di cittadinanza..." : Tria, "crescita in rallentamento": il Ministro dell'economia in commissione Finanza del Senato ed ha parlato anche di flat tax e reddito di cittadinanza, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:58:00 GMT)

Tria : Flat tax con progressività : Calo tasse compatibilmente con spazi finanziari. Il reddito di cittadinanza sostituirà altri strumenti - Parla al Senato, nel giorno delle audizioni sul decreto Dignità, il ministro dell'Economia e conferma la linea del governo: Per Giovanni Tria la Flat tax si può fare, con progressività' , ma si può. Il Tesoro ha avviato un task force 'per analizzare i profili di gettito, in un ...

Tria : la crescita rallenta ma la flat tax si farà : L'economia italiana rallenta ma i tassi di crescita sono positivi. Lo assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Finanze al Senato specificando che il PIL sta

Tria rinvia i conti con Bruxelles Ma nel 2019 servono 30 miliardi Restano fuori flat tax e reddito... : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: il governo non ha intenzione di varare alcuna manovra nel 2018, ma rispetterà il Patto di Stabilità. Peccato che in base ai conti dell'Ecofin se non si farà nulla quest'anno serviranno almeno 15 miliardi l'anno prossimo, che si sommano a 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia e a 2,6 miliardi di spese indifferibili. In tutto una trentina di miliardi ...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …

Reddito di cittadinanza - flat tax - Fornero - Tria : 'non sono sotto assedio' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria afferma di non essere sotto assedio. La frase viene riportata dal quotidiano La Repubblica. "Non sono sotto assedio".