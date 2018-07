trentino marketing * ' Suoni delle Dolomiti ' | l' artista Ginevra Di Marco si esibirà

Basket – La FIP rinnova con trentino marketing : la partnership continua per il prossimo triennio : Trentino Top Sponsor della FIP per il prossimo triennio Federazione Italiana Pallacanestro e Trentino Marketing ancora insieme. Dopo l’accordo di sponsorizzazione siglato nel 2012, che ha visto Folgaria come sede del raduno Azzurro negli ultimi 6 anni, per il prossimo triennio sarà l’ambito turistico Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena ad ospitare la Nazionale italiana nel periodo estivo. Gli accordi tra Master Group Sport, advisor ...