Trentino | gruppo Athesia compra L’Adige | ora possiede i 4 quotidiani della Regione

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Non può nascondersi la preoccupazione per la salvaguardia del pluralismo dell’informazione inAlto Adige“. L’allarme arriva dalregionale dell’Unione nazionale cronisti (Unci), dopo la notizia del passaggio aldi Bolzano del quotidianoL’Adige, il più letto in Provincia con 22mila copie vendute. La società editoriale amministrata da Michl Ebner, ex deputato ed europarlamentareSüdtiroler Volkspartei – il partito di governo in Alto Adige – e oggi presidenteCamera di commercio di Bolzano, è già proprietaria del quotidiano di lingua tedesca Dolomiten e la famiglia Ebner, tramite ilSeta, pubblica anchee Alto Adige. Con quest’ultima acquisizione, ilha quindi in mano i quattro principali, esclusi solo i dorsi del Corriere...