Tre morti di legionella nel Milanese

Inferno di fuoco in Grecia - si temono olTre cento morti| : La Grecia chiede aiuto all’Europa: in fiamme le pinete attorno alla capitale, oltre 1.500 le abitazioni divorate dalle fiamme. Molte le persone annegate in mare per scappare dai roghi

Emergenza legionella nel Milanese : 17 contagiati e Tre morti : Attivata una task-force. Il batterio si trasmette per inalazione. Salgono da 15 a 17 i casi di contagio accertati

Allarme legionella nel milanese : Tre morti in tre giorni : Scatta l'Allarme legionella nel milanese. Tre persone sono morte negli ultimi due giorni per la stessa causa e nella zona. Le tre vittime, due anziani di 94 anni e una di 84...

Tre morti per legionella nel Milanese. L'assessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

Allarme legionella : salgono a Tre i morti nel Milanese : Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese Continua a leggere L'articolo Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese proviene da NewsGo.

Allarme legionella : salgono a Tre i morti nel Milanese : Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese Continua a leggere L'articolo Allarme legionella: salgono a tre i morti nel Milanese proviene da NewsGo.

Incidenti stradali : due morti e Tre feriti nel Salernitano : Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano proviene da NewsGo.

Atene in ginocchio : olTre cento morti - "I roghi erano dolosi" : Atena. Prometeo che ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini e, per questo, subisce la punizione di Zeus. In Grecia, però, nessuno oggi ha voglia di guardare alla mitologia per commentare ciò che ...

Strade killer - due morti e Tre feriti tra Campania e Basilicata : Due morti e tre feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell'incidente tra Atena Lucana e Brienza. Sono un 50enne di Monopoli e una 45enne di Polignano i deceduti nel terribile incidente...

Grecia : sindaco - "si temono olTre 100 morti" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Atene - si temono più di 100 morti negli incendi. OlTre 550 i feriti. 'Roghi dolosi' - FOTO e VIDEO : Si temono più di 100 morti e si contano almeno 550 feriti negli incendi intorno ad Atene . Sono 74 le vittime accertate , 16 bambini sarebbero feriti gravi. Il governo pensa all'origine dolosa. Sono ...

"Temiamo olTre 100 morti" - 550 feriti. Dramma incendi ad Atene : Continua a salire il Drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, oltre un centinaio i feriti. Il governo Tsipras chiede l'aiuto dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Grecia - olTre 70 morti negli incendi nell’Attica - turisti in fuga : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene non si fermano e le conseguenze sono sempre più tragiche. Sono oltre 70 finora i morti e più di 500 i feriti accertati nei roghi che stanno devastando l’Attica. Molte delle vittime sarebbero bambini, intrappolati nelle loro case. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le fiamme continua...

Grecia - sindaco : forse olTre 100 morti : 16.16 Si temono 100 morti nei devastanti roghi a nord di Atene. La stima arriva dal sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, dove circa 1.500 abitazioni sono state distrutte e dove la popolazione si è riversata sulle spiagge per fuggire alle fiamme. Alcuni elicotteri si sono alzati in volo per verificare se ci sono persone da salvare lungo la costa. In un'intervista tv, Evangelos Bournos spiega di non aver ricevuto alcun ordine di ...