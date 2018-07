Tra La Maddalena e Palau Incidente in mare per Roberto Benigni

Maddalena Corvaglia a cuore aperto sulla Canalis : "E' tutto - mi sono Tra sferita a Los Angeles per lei" : Si sono conosciute a "Striscia la notizia" nel 1999, condiviso il bancone del famoso tg satirico per 4 anni e tra uno stacchetto e l'altro sono diventate inseparabili. Amiche per la pelle...

Nasce un polo tecnologico della nautica : quartier generale Tra Olbia e La Maddalena : Un polo tecnologico della nautica come punto di riferimento nel Mediterraneo. Arriva in Sardegna un polo tecnologico per l'industria nautica che costruisce e collauda le imbarcazioni per le ...