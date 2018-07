Toyota supporterà la mobilità ai Giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020 FOTO

sportfair

: Toyota supporterà i Giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020 - - motormaniaci : Toyota supporterà i Giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020 - - HDblog : RT @HDblog: Toyota supporterà la mobilità ai Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020 -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) La sfida diper supportare isi baserà su accessibilità per tutti, tecnologie elettrificate, guida automatizzata econnessa come supporto per il trasporto passeggeri A due anni dall’inizio deie paradidefinisce oggi il concetto diche diventerà la base delle sue attività di, organizzate attorno a tre pilastri principali:per tutti; Sostenibilità, basata sulla realizzazione di una società a idrogeno, che vede ambiente e sicurezza come principi fondamentali; Supporto al trasporto di organizzatori, giornalisti e atleti tra i luoghi dove si terranno i, utilizzando un sistema basato sulProduction System (TPS) che massimizza l’efficienza riducendo al minimo gli sprechi.Mostrerà il futuro della guida automatizzata come massima espressione di “per ...