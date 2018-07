Tour de France | ecco la nuova classifica generale | tutto riaperto per il podio | Froome

Tour de France - il sigillo di Thomas. Froome perde terreno - tappa a Quintana : Nairo Quintana ha vinto la diciassettesima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France, la Bagneres de Luchon-Saint Lary Soulan, di 65 chilometri. Frazione corta ma intensa, con la novità della '...

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Sagan e Alaphilippe ipotecano maglia verde e maglia a pois : Peter Sagan e Julian Alaphilippe hanno ipotecato rispettivamente la maglia verde e la maglia a pois al termine della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo ha ormai un vantaggio incredibile nella classifica a punti e dovrà semplicemente arrivare a Parigi, il Francese ha allungato sui rivali nella classifica riservata ai migliori scalatori e gli basterà difendersi nella tappa del Tourmalet. CLASSIFICA A PUNTI (maglia ...

Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla : Nairo Quintana, ciclista colombiano della Movistar specializzato nelle salite, ha vinto in solitaria la 17esima tappa del Tour de France, con partenza da Bagnères-de-Luchon e arrivo a Saint-Lary-Soulan, in cima al Col du Portet. La tappa è stata determinante soprattutto perché The post Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla appeared first on Il Post.

Tour de France – Caduta Gilbert - Philippe eroico : il retroscena shock e le condizioni del ginocchio del belga [FOTO] : Philippe Gilbert da applausi: il belga della Quick Step Floors ha pedalato per 60km con una rotula rotta Terribile Caduta, nella tappa di ieri del Tour de France, per Philippe Gilbert. Il belga della Quick Step Floors, si trovava al comando della 17ª frazione della Grande Boucle, quando è stato protagonista di uno spaventoso volo che lo ha catapultato in un burrone. Nessuna conseguenza grave per Gilbert, che è tornato in sella alla sua ...

Tour de France 2018 - rinasce Nairo Quintana sui Pirenei! Froome si stacca - Barde affonda. Thomas sempre più leader : Spettacolo doveva esserci e spettacolo è stato, anche se non totale, sui Pirenei. 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, la diciassettesima tappa è la più corta degli ultimi trent’anni al Tour de France: tre salite per provare a ribaltare gli equilibri. Si risveglia la Movistar, che con Nairo Quintana va a prendersi il successo parziale, non crolla, anzi, dà un altro segnale verso il successo finale Geraint Thomas che stacca ...

Tour de France – Nairo Quintana vince sul Col du Porter - Thomas impressiona e blinda la maglia gialla mentre Froome dice addio alla “doppietta” : Quintana si prende il Col du Porter, Thomas consolida la sua leadership: Froome cede nella 17ª tappa del Tour de France Una tappa insolita, ma senza troppi colpi di scena durante i suoi solo 65km, da Bagnères de Luchon a Saint Lary Soulan. Tre i Gpm che ci ciclisti hanno dovuto affrontare, due di prima categoria per poi arrivare sul Col du Porter, di Hors Categorie, ovvero la più difficile in assoluto da affrontare. E’ un eccellente ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas sempre più in maglia gialla. Froome perde tanto - Quintana torna in corsa : Ci si aspettava grande spettacolo nella 17^ tappa del Tour de France 2018, la seconda giornata sui Pirenei doveva rivoluzionare la Classifica generale e qualcosa si è mosso. La mini frazione da 65 chilometri, di cui ben 38 in salita con l’arrivo in cima al Col du Portet, ci ha regalato il confronto diretto tra i big. Geraint Thomas legittima la maglia gialla rispondendo agli attacchi di Tom Dumoulin e Primoz Roglic, Chris Froome ha perso ...

Tour de France - la partenza è da Formula 1 : griglia e semaforo al via per i corridori. Poi tappa sprint da 65 km : La 17esima tappa del Tour de France, da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan Col du Portet, sui Pirenei, si è aperta con una novità assoluta: una partenza in griglia con tanto di semaforo, in stile Formula 1, per i corridori impegnati in una tappa sui generis, lunga solo 65 km, con tre vette da scalare e arrivo in salito. Video Twitter/Tour de France L'articolo Tour de France, la partenza è da Formula 1: griglia e semaforo al via per i ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Trie-sur-Baïse-Pau. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : domani (giovedì 26 luglio) si svolgerà la diciottesima tappa del Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau. Una frazione quasi completamente piatta, che permetterà ai big di rifiatare prima dell’ultimo e decisivo tappone sui Pirenei. Sarà quindi l’occasione perfetta per i velocisti rimasti in corsa per mettere il proprio sigillo su questa Grande Boucle. Attenzione però anche ai colpi di mano, perché ai -20 km è presente la Côte ...

Il Tour de France come la MotoGp : Thomas in pole position - tutti in griglia di partenza nella 17ª tappa [VIDEO] : Un via insolito ma originale e unica: al Tour de France c’è la griglia di partenza Una partenza insolita, oggi, alla 17ª tappa del Tour de France: i corridori si sono infatti schierati in griglia, proprio come accade nella gare di MotoGp o F1. Al via della frazione di 65 km che porta i ciclisti da Bagneres de Luchon a Saint Lary Soulan i ciclisti si sono posizionati nelle loro caselle in griglia di partenza: una griglia stabilita in ...

Al Tour de France c’è una tappa corta - strana e difficile : È lunga 65 chilometri, di cui 38 in salita, e si parte "in griglia", come in Formula 1: inizia un po' dopo le 15 e finirà prima delle 18 The post Al Tour de France c’è una tappa corta, strana e difficile appeared first on Il Post.