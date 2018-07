Tour de France 2018 | le pagelle della diciassettesima tappa Bentornato Quintana | Thomas

La riapparizione di Quintana è un sorriso al Tour de France : Là tra gli altipiani colombiani a volte alcuni bagliori illuminavano la notte. I "draghi di luce" erano il segnale che i mohan stavano tornando. I chyquy, i sacerdoti della civiltà Muiscas, aprivano i templi, radunavano la popolazione, aspettavano la visione, il racconto del volere degli dei. Perché

Tour de France : Guillaume Martin - il ciclista-filosofo che scrive per Le monde e cita Cartesio : “Cogito ergo sum, ‘penso dunque sono'”. Così esordiva qualche giorno fa, nella rubrica che tiene sul quotidiano Francese Le monde, Guillaume Martin. Il 25enne parigino è un ciclista professionista della Wanty-Groupe Gobert e sta disputando il Tour de France (attualmente è in 15° posizione). La frase di Cartesio non è citata a caso dal ciclista-filosofo. Così Martin è stato ribattezzato in gruppo perché ha anche conseguito ...

Tour de France 2018 : Bardet alza bandiera bianca. Continua il tabù per la Francia : Nella 17ma tappa del Tour de France si spegne il sogno della Francia di tornare sul gradino più alto del podio. Nell frazione più attesta di questa edizione, Romain Bardet, la punta Francese per la generale, è andato alla deriva sulla salita finale e sprofonda così in classifica ad oltre cinque minuti dalla maglia gialla. Un distacco ormai praticamente incolmabile con la Grande Boucle che è destinata a restare un tabù per i Francesi. Eppure nel ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin : “Ho dato tutto ma Thomas è superiore. Froome staccato? Sono contento” : Tom Dumoulin ha cercato di mettere in difficoltà il Team Sky sulla salita finale della 17^ tappa del Tour de France, ha piazzato un paio di accelerazioni che hanno messo in ginocchio Chris Froome ma non è riuscito a staccare Gerain Thomas che anzi ha rafforzato la maglia gialla. L’olandese ha pedalato benissimo sul Col du Portet, ha fatto capire di essere sul pezzo e di volere puntare alla maglia gialla ma si è trovato davanti un ...

Tour de France 2018 - la crisi di Chris Froome. Sfuma il sogno doppietta? Il britannico si gioca tutto sul Tourmalet : Chris Froome è andato in crisi come gli era capitato poche volte nella sua personale carriera al Tour de France, vinto per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. Il keniano bianco era chiamato a una prestazione di spessore nella mini tappa pirenaica da 65 chilometri e invece il Col du Portet lo ha respinto: il tratto finale della salita simbolo di questa edizione della Grande Boucle si è rivoltato contro il britannico, crollato sotto gli ...

Tour de France - Nairo Quintana : “Volevo lasciare il mio segno - oggi squadra impeccabile dopo tanto caos” : Nairo Quintana è risorto nella seconda giornata sui Pirenei al Tour de France e ha vinto la 17^ tappa grazie a una bellissima azione personale partita a 14 chilometri dal traguardo, appena era iniziato il Col du Portet. Il colombiano ha impresso un passo eccezionale sull’ultima ascesa di giornata e ha dato un senso alla sua Grande Boucle, conquistando una meritatissima vittoria che dà morale alla Movistar e che permette al sudamericano di ...

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Sagan e Alaphilippe ipotecano maglia verde e maglia a pois : Peter Sagan e Julian Alaphilippe hanno ipotecato rispettivamente la maglia verde e la maglia a pois al termine della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo ha ormai un vantaggio incredibile nella classifica a punti e dovrà semplicemente arrivare a Parigi, il Francese ha allungato sui rivali nella classifica riservata ai migliori scalatori e gli basterà difendersi nella tappa del Tourmalet. CLASSIFICA A PUNTI (maglia ...

Tour de France 2018 - rinasce Nairo Quintana sui Pirenei! Froome si stacca - Barde affonda. Thomas sempre più leader : Spettacolo doveva esserci e spettacolo è stato, anche se non totale, sui Pirenei. 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, la diciassettesima tappa è la più corta degli ultimi trent’anni al Tour de France: tre salite per provare a ribaltare gli equilibri. Si risveglia la Movistar, che con Nairo Quintana va a prendersi il successo parziale, non crolla, anzi, dà un altro segnale verso il successo finale Geraint Thomas che stacca ...

