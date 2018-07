Tour de France 2018 | la tappa di oggi 25 luglio | Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan

Tour de France 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e percorso (17^ tappa Bagneres de Luchon-Saint Lary) : diretta Tour de France 2018: info Streaming video e tv della 17^ tappa da Bagneres de Luchon a Saint Lary Soulan, oggi 25 luglio. Occhio alla partenza in griglia.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 04:55:00 GMT)

Tour de France 2018 - Philippe Gilbert costretto al ritiro. Le condizioni fisiche dopo il volo in discesa : Philippe Gilbert ci ha fatto tremare lungo la discesa del Portet d’Aspet al Tour de France. Il belga era in fuga solitaria ma ha preso male una curva, andando a sbattere contro un muretto e venendo catapultato in un burrone. Minuti di paura per tutti e si è temuto il peggio ma fortunatamente è risalito sulle sue gambe ed è anche giunto al traguardo ricevendo il numero rosso come uomo combattivo di giornata. L’uomo della Quick Step ...

Tour de France 2018 : è ormai sfida tra Froome e Thomas per la maglia gialla? Gli avversari sembrano aver smesso di crederci : Quanto (non) visto oggi nella prima tappa sui Pirenei ha deluso notevolmente i grandi appassionati che si attendevano i fuochi d’artificio al Tour de France e che invece si sono dovuti accontentare di vedere una marcatura diretta tra i big di classifica in una frazione da sbadigli se non fosse stato per la bella fuga vincente di Alaphilippe (oltre alla caduta da brividi di Philippe Gilbert e alla protesta dei contadini con tanto di lancio ...

Tour de France - Philippe Gilbert si ritira dopo l’incredibile caduta del Portet D’Aspet : tutte le FOTO dalla scarpata : Tour de France, Philippe Gilbert si ritira per i forti dolori dopo la caduta di oggi: tutte le FOTO Philippe Gilbert si ritira dal Tour de France dopo la terribile caduta della tappa di oggi lungo la discesa del Portet D’Aspet, la stessa che fu fatale a Fabio Casartelli nel 1995. Gilbert ha forti dolori al ginocchio, e lascia la carovana della Grand Boucle. Eloquenti le FOTO della caduta. Oggi ha comunque raggiunto il traguardo dopo la ...

Tour de France - Geraint Thomas a caldo : “ci aspettavamo i botti - invece…” : Tour de France, Geraint Thomas pronto a dare battaglia nella dura tappa di domani, quest’oggi ha mantenuto la maglia gialla Tour de France, Geraint Thomas ha mantenuto oggi la maglia gialla della Grand boucle, senza particolari problemi. Una tappa molto attesa quella odierna, rivelatasi però interlocutoria, come ammesso dallo stesso Thomas. “Ci aspettavamo i fuochi di artificio – ha dichiarato alle tv – ma non sono esplosi. C’è stato ...

Nibali - l’ultima pazza idea dello Squalo : puntare tutto sul Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida davvero super [DETTAGLI] : Nibali e l’ultima pazza idea per il Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzo Nibali è estremamente rammaricato per l’occasione persa al Tour de France dove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a ...

Tour de France 2018 - chi sarà avvantaggiato nella tappa di domani? 65 km imprevedibili - Dumoulin può provarci : Da domani non si potrà più guardarsi, ci sarà bisogno di attaccare obbligatoriamente, altrimenti il Tour de France 2018 scapperà nelle mani del Team Sky, con Geraint Thomas e Chris Froome a dividerselo. I big non si sono sfidati nella prima frazione pirenaica, la battaglia però non potrà mancare nella diciassettesima tappa. Sono soli 65 chilometri, con partenza da Bagneres De-Luchon e arrivo a Saint-Lary Soulan: tante particolarità, oltre alla ...

Tour de France - Gilbert costretto al ritiro dopo il ‘volo’ nella discesa del Col de Portet-d’Aspet : Philippe Gilbert cade durante la sedicesima tappa del Tour de France 2018, il belga della Quick-Step Floors costretto al ritiro Una 16ª tappa memorabile, oggi, al Tour de France. dopo la protesta di un gruppo di contadini di questa mattina, a pochi km dall’inizio della prima tappa pirenaica, è stata una rovinosissima e spaventosa caduta a lasciare col fiato sospeso. Philippe Gilbert ha perso il controllo della sua bicicletta durante una ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa - Yates sfortunato - niente di fatto tra i big : Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il Francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa. pagelle sedicesima TAPPA Tour DE France Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa - Yates sfortunato - Barguil delude ancora : Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il Francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa. pagelle sedicesima TAPPA Tour DE France Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il ...

Tour de France 2018 - senza Vincenzo Nibali regna la noia. Nessuno attacca - tappa da sbadigli sui Pirenei : Grandi sbadigli in un caldo pomeriggio estivo. Nessun attacco e nulla di fatto tra gli uomini di classifica nella 16esima tappa del Tour de France: ci si aspettava grande spettacolo durante la prima frazione pirenaica tra Carcassonne e Bagnères de Luchon e invece Nessuno ha osato fare la differenza, Nessuno ci ha voluto provare, tutti intimoriti dopo il giorno di riposo nonostante il percorso permettesse qualche colpo di mano. Tanta noia sotto ...

Tour de France - Alaphilippe distrutto ma felice per la vittoria della 16ª tappa : “dopo la caduta di Gilbert ero solo” : Julian Alaphilippe della Quick-Step Floors, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei da vincitore, commenta la sua prestazione La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian Alaphilippe, i ...

Tour de France al peperoncino. Per fortuna c'è Alaphilippe : I cerchi di pietre che ancora si vedono nelle campagne di Bagnères-de-Luchon stanno lì da oltre cinquemila anni. Venivano utilizzati come luoghi di adorazione del sole e secondo le ultimi ipotesi al loro esterno si tenevano i riti di iniziazione per i giovani della zona. Tra i due cerchi principali

Tour de France - partenza in griglia : la composizione dei gruppi per la 17^ tappa e tutti i distacchi. Geraint Thomas davanti a tutti : La diciassettesima tappa del Tour de France sarà caratterizzata da una grandissima novità: quella della partenza in griglia, proprio come accade nella mountain bike o nel motorsport. La Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà lunga soltanto 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita: prima il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), poi Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e poi l’ultima ...