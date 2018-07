Torna in scena Nerone e infiamma Roma

Al teatro Greco Romano di Catania - Torna in scena “Orfeo - sulle sponde del fiume Nero” di Salvatore Guglielmino : “Mi ha sempre affascinato questo dramma e volevo andare oltre alla lettura semplicistica del mito. Ho voluto sentire mia quest’opera,

Mercato NBA – Retroscena Isaiah Thomas - contatto con i Celtics prima dell’ok a Denver : “cazzo - sarei Tornato” : Isaiah Thomas vicino al ritorno ai Boston Celtics prima della firma con i Denver Nuggets: contatto telefonico con il gm Danny Ainge, ma l’affare non è andato in porto Gli ultimi due anni di Isaiah Thomas sono stati delle vere e proprie montagne russe. Il folletto classe ’89 ha sfiorato le Finals con i Celtics nel 2016-2017, eliminato solo dai Cavs di LeBron James, impressionando tutti a tal punto da entrare nei discorsi riguardanti ...

Clamoroso - Bonucci Torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...

La grande lirica Torna a Grosseto : 'Madama Butterfly' in scena alla Cava : I libretti ufficiali delle opere sono in vendita alla libreria Mondadori di Grosseto e alla Cava nelle due serate degli spettacoli.

Tutti in scena - a Porano Torna 'Teatri Amo Summer' : 5 serate all'insegna del divertimento : ...DIETRO IL TENDONE Compagnia "La Marroca" di Fastello Domenica 5 agosto "SERATA DI GABARET" e PREMIAZIONE RASSEGNA a cura della Compagnia "La Batreccola" di Porano In caso di maltempo gli spettacoli ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Bourg d’Oisans-Valence. Tornano in scena i velocisti - Sagan scalpita : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018. La tappa di oggi prevede 169,5km pianeggianti da Bourg d’Oisans a Valence, ad eccezione di due Gran Premi della Montagna (uno di terza e uno di quarta categoria) che tuttavia non dovrebbero mettere in dubbio un arrivo in volata. Peter Sagan ormai ha ipotecato la maglia verde, il campione del Mondo infatti vanta 210 punti in più di Alexander ...

Clamoroso colpo di scena al ritiro del Nizza : Balotelli Torna ad allenarsi : Mario Balotelli sorprendente: il calciatore italiano al ritiro del Nizza, sessione di allenamento in palestra Mario Balotelli non smette di stupire: il calciatore italiano è finito nella bufera nelle ultime ore, criticato dall’allenatore Viera, ma sembra adesso esser tornato indietro sui suoi passi. Balotelli, oggi, è tornato ad allenarsi con i compagni del Nizza: un Clamoroso colpo di scena che ha lasciato sorpresi anche i suoi ...

Crash Bandicoot Nsane Trilogy recensione Nintendo Switch - il marsupiale Torna sulla scena un anno dopo : Di prodotti iconici l'universo Playstation ne ha sfornati numerosi nel corso del tempo, sebbene uno di quelli maggiormente riconoscibili - nonché uno dei primi a palesarsi e a imporsi sulla scena videoludica – sia senza ombra di dubbio Crash Bandicoot. Il particolarissimo personaggio partorito dal genio dei ragazzi di Naughty Dog conquistò da subito l'utenza Sony nel lontano 1996, con gli anni successivi che hanno permesso ai giocatori di ...

Tour de France 2018 - quarta tappa La Baule-Sarzeau : Tornano in scena i velocisti. Nuova sfida tra Sagan - Gaviria e Kittel : quarta tappa per il Tour de France 2018. Dopo la cronometro a squadre di ieri si torna a parlare di volate alla Grande Boucle: 195 km da La Baule a Sarzeau prevalente pianeggianti che vedranno quasi sicuramente in scena Nuovamente i velocisti sul finale. Difficile che oggi possa cambiare la Maglia Gialla per il quarto giorno di fila. Percorso Poco da segnalare nella prima parte di gara, visto che dopo la partenza da La Baule la strada ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer e l’insidia Lacko - Serena Williams Torna in scena e Seppi guida la truppa tricolore : Terza giornata di incontri sui campi di Church Road di Wimbledon e tanti match interessanti da gustare nel “Tempio del tennis“. Sul Centrale, per il secondo incontro in programma, farà il suo ritorno in campo “Re” Roger Federer che, dopo aver esordito positivamente con la nuova tenuta Uniqlo contro il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro l’ostico slovacco Lukáš Lacko, finalista nel recente torneo di Eastbourne. ...

