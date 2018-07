Torino | pazza idea a parametro zero ma la concorrenza è altissima

Pazza idea Torino : spunta una clamorosa suggestione di mercato : Torino, il presidente Urbano Cairo potrebbe regalare ai suoi tifosi un acquisto di primissima fascia per la prossima annata sportiva: la situazione Il Torino ci ha abituati ad un calciomercato oculato, mirato spesso a giovani talenti da far esplodere definitivamente. A volte però, il club del presidente Cairo ha acquistato anche qualche calciatore esperto, a fare da chioccia, come Burdisso e Rincon in era recente. Ebbene, secondo la Stampa, ci ...