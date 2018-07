ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Torino, lascerà presto l’ospedale Israel, il bimbo nato da nigeriana respinta alla frontiera: “Pesava solo 7 etti, ora… - Serpico779 : RT @fattoquotidiano: Torino, lascerà presto l’ospedale Israel, il bimbo nato da nigeriana respinta alla frontiera: “Pesava solo 7 etti, ora… - GhiribelliIvana : RT @fattoquotidiano: Torino, lascerà presto l’ospedale Israel, il bimbo nato da nigeriana respinta alla frontiera: “Pesava solo 7 etti, ora… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Torino, lascerà presto l’ospedale Israel, il bimbo nato da nigeriana respinta alla frontiera: “Pesava solo 7 etti, ora… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sarà dimesso nelle prossime settimane, non appena il padre avrà trovato una sistemazione adeguata,, il bambinoprematuro di 29 settimane da mammamorta poco dopo il parto a causa di una grave malattia oncologica. La donna a febbraio, nonostante fosse incinta e malata di tumore, era statainsieme al marito, Destiny,frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesifrontiera e abbandonata a Bardonecchia dai gendarmi francesi che l’avevano fermata al confine a bordo di un pullman.nascita, il piccolo pesava solo 700 grammi e le possibilità che sopravvivesse erano poche: oggi invece pesa 3 chili e 800 grammi merito anche del latte materno dobanca del latte della Città della Salute dicon cui è stato alimentato nei primi giorni di vita e per i medici che in questi mesi lo hanno avuto in cura “è dimissibile anche se dovrà ...