Toninelli | Ho firmato la decadenza del cda di Ferrovie dello Stato per chiudere con

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il ministrohaladel consiglio di amministrazione diper "con il passato". Lo ha annunciato con un post su Facebook. L'intenzione del vertice del ministero delle Infrastrutture è porre maggiore attenzione nei confronti dei pendolari e della qualità dei loro spostamenti: "Pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la 'cura del ferro' ha un ruolo fondamentale", ha continuato nel post.A margine di un evento della Fondazione Luigi Guccione il ministro aveva lanciato un attacco nei confronti del cda dell'azienda. A chi gli chiedeva se fosse favorevole a un passo indietro ...