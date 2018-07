Tolleranza zero a scuola | «Troppe espulsioni per capelli e abiti» È polemica

Partono i ban automatici in Rainbow Six Siege : Tolleranza zero sulla chat : Il team di Rainbow Six Siege ha promesso una forte repressione del linguaggio offensivo nella chat di gioco sin da marzo e sembra che stia davvero mettendo in pratica quanto detto. I giocatori hanno già sperimentato il nuovo sistema della chat e postato i risultati in un subreddit di Rainbow Six Siege, testimoniando ban di mezz'ora e due ore se si usa un linguaggio definito "tossico". Non è esattamente chiaro quali (e quante) parole ...

Il fiume umano in marcia su Washington per contestare la "Tolleranza zero" di Trump : Ha preso il via a New York una delle più massicce marce di protesta fra quelle che hanno percorso per gran parte della giornata tutti gli Stati Uniti, con circa 700 manifestazioni al grido di "le famiglie devono restare unite". Un fiume umano per contestare la politica di 'tolleranza zero' voluta dall'amministrazione Trump in tema di immigrazione. Uno dei presidi di manifestanti più massicci è a Washington, in Lafayette ...

Ecco chi guadagna con la Tolleranza zero sull'immigrazione : Ma la gestione dei migranti e il loro rimpatrio, sta creando una economia parallela che fa arricchire alcuni settori. Molte aziende hanno firmato contratti milionari con il dipartimento per la ...

Il ministro Fontana pronto alla crociata contro la cannabis al grido “Tolleranza zero” : Il ministro della Famiglia Fontana torna a far parlare di se con l'annuncio della campagna "Tolleranza Zero" sul consumo di droga, che si tradurrà in un decreto con misure repressive e punitive. Droghe cosiddette pesanti, ma anche quelle "fatte in casa" e cannabis: è il ritorno della war on drugs, strategia fallita in tutto il pianeta.Continua a leggere

Governo - il ministro Fontana pronto a prendersi la delega per la lotta alle tossicodipendenze : “Sarà Tolleranza zero” : “Il decreto è pronto, ma non ancora firmato. Però credo che la delega per la lotta alle tossicodipendenze verrà assegnata a me”. Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana anticipa così la scelta del Governo Conte sul tema della droga: “Ho già incontrato i funzionari del Dipartimento per le Politiche antidroga”, dice a La Stampa il leghista, già finito al centro delle polemiche per le frasi contro le coppie gay ...

M5s - Elio Lannutti shock : "Ong finanziate da Soros da affondare"/ "Idea sostituzione etnica : Tolleranza zero" : M5s, Elio Lannutti shock: "Ong finanziate da Soros vanno affondate". Migranti, il senatore pentastellato va all'attacco e parla di "tolleranza zero" verso ideologhi sostituzione etnica(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Trump sacrifica Nielsen e prepara una nuova fase di Tolleranza zero : New York. Il volto telegenico di Kirstjen Nielsen, il segretario per la Sicurezza nazionale, è stato scelto dall’Amministrazione Trump come testimonial della “tolleranza zero” sull’immigrazione, ma Nielsen si è presto trasformata in un agnello sacrificale nella mattanza politica sulla separazione de

«Basta far soffrire bambini innocenti» : gli Usa contro la Tolleranza zero di Trump sui migranti : Chiusi in grandi gabbie di ferro e lasciati soli per giorni e giorni: la politica adottata dall'amministrazione americana nei confronti dei figli degli immigrati che hanno superato illegalmente il confine con il Messico indigna e fa scatenare la rivolta dei grandi quotidiani nazionali Usa, i bambini in lacrime interrogati dalle guardie di confine: ''Posso almeno andare con mia zia?''"

USA. Scatta Tolleranza zero : suv pieno di migranti si ribalta durante inseguimento - 5 morti : Non sono le prime vittime della politica sull'immigrazione voluta da Trump che negli USA è arrivato a togliere i bambini ai migranti che cercano di superare il confine. Almeno duemila i piccoli separati dai loro genitori e sistemati in centri di raccolta. La gestione definita "tolleranza zero" è stata criticata anche dalla First Lady Melania.Continua a leggere