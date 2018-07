This Is Us 3 cast | Rob Morgan sarà nella terza stagione

ilnotiziangolo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - itsjhunrivera : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - santiagosmoaked : DSJSJSJSJSK I LOVE THIS CAST MY HEARTTTTTTTTTT -

(Di mercoledì 25 luglio 2018)Is Us 3& News – Ladel drama della NBC si prepara per la premiere sul piccolo schermo. L’appuntamento è per il prossimo martedì, 25 settembre 2018, quando scopriremo che cosa è accaduto ai Pearson in seguito agli ultimi eventi. Le ultime notizie suldiIs Us 3 ci parlano inoltre di Rob, conosciuto per il suo ruolo in Daredevil, Mudbound e Luke Cage. RobSolomon Brown inIs Us 3: il suo personaggio La presenza dell’attore ci anticipa già una parte della futura trama. Abbiamo già affrontato la morte e la vita di William, anche grazie ad uno sguardo approfondito sulla sua vita passata. Abbiamo scoperto inoltre che cosa è accaduto poco prima che quel fatidico giorno, un rabbioso Randall bussasse alla sua porta. La promessa diIs Us 3 è che ritorneremo ad occuparci di William (Ron Cephas Jones) e di come ...