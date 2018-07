Tesoro | associazioni dei risparmiatori contro il nuovo dg Rivera | “Ha scritto le leggi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Per ledeila nomina di Alessandroalla direzione generale delè un boccone difficile da mandare giù. Perché se è vero che sono in pochi a conoscere personalmente, è altrettanto vero che tutti hanno ben chiaro il ruolo che ha ricoperto al Ministero delle finanze durante la gestione di Pier Carlo Padoan: in quel periodo,, aquilano, classe 1970, è stato responsabile della direzione Sistema bancario e finanziario, quella che ha contribuito a scrivere leper la risoluzione di Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti e delle banche venete. Norme che hanno bruciato i risparmi di tanti piccoli investitori. La nomina dicrea anche un certo disappunto all’interno del Comitato per l’educazione finanziaria in cui siede l’Adusbef accanto a rappresentanti del governo fra cui il. “Alessandro, già ...