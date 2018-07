: Terrorismo, Salvini: 'La minaccia c'è' - TelevideoRai101 : Terrorismo, Salvini: 'La minaccia c'è' - gro_zio : @FannyStravato per me Salvini andrebbe davvero arrestato per favoreggiamento del terrorismo cattonazista. - LegaSicilia : Ti senti al sicuro quando viaggi? #terrorismo #Germania. Creiamo nuovo modo x efficienza d lavoro d #polizia e… -

"Il fatto che l'Italia sia fino ad oggi rimasta immune da attentati, nulla toglie alla pericolosità dellajihadista e ai rischi concreti cui il nostro Paese è esposto, anche per l'impegno in diversi teatri internazionali" Così il ministro dell'Interno,, davanti alle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. "I flussi migratori possano rappresentare il veicolo per infiltrati",il monito."Ci sono centinaia di 'osservati' nelle nostre carceri".Allerta 'ndrangheta "la più pericolosa organizzazione criminale".(Di mercoledì 25 luglio 2018)