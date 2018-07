Terremoto | governo | rilievi Colle in decreto proroghe

Decreto Terremoto - Mattarella promulga ma scrive a Conte : “Forti perplessità e criticità - il governo valuti un intervento” : “Aspetti di criticità” che “pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità“. A sottolinearli è il capo dello Stato Sergio Mattarella, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte per annunciargli di aver promulgato la legge di conversione del Decreto terremoto che contiene “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni ...

Dl Terremoto - da Colle rilievi a governo : 12.35 Promulgando la legge di conversione del Decreto terremoto, il presidente della Repubblica ha scritto al premier Conte segnalando"taluni aspetti di criticità" "Forti perplessità", scrive Mattarella, sugli ampliamenti del Decreto, lievitato da 1 a 21 articoli, che "disciplinano in chiave emergenziale" contributi e finanziamenti per ricostruzione e recupero degli immobili,agibilità,riduzione di oneri burocratici e amministrativi. Il Colle ...

“Indagato”. Terremoto nel governo : il ministro iscritto nel registro del pm : È destinata a creare un Terremoto politico senza precedenti la notizia appena trapelata sul ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, indagato a Campobasso nell’inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. Savona all’epoca dei fatti contestati era al vertice di Unicredit, dove siedeva a seguito della vice presidenza in Capitalia e con la fusione degli istituti, e in ...

Dl Terremoto - Conte : "Governo è dalla loro parte"/ Decreto è legge - Salvini : "giustizia per terremotati" : Dl Terremoto, Conte: "Governo è dalla loro parte". Il Decreto è legge dopo l'ok alla Camera, il presidente della Camera sottolinea: "importante segnale di unità e attenzione a Centro Italia"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Decreto Terremoto - sit-in dei comitati : “Mancano nostre proposte - da nuovo governo ci aspettavamo più concretezza” : “Prima delle elezioni, i rappresentanti dell’attuale governo erano molto critici, giustamente, con il vecchio esecutivo che in due anni ha fatto solo danni nel post-sisma del Centro Italia. Abbiamo cambiato governo, ora dobbiamo cambiare rotta”. Una delegazione dei comitati formati dai cittadini colpiti dal terremoto Centro Italia si è riunita questa mattina, martedì 17 luglio, in un sit-in davanti a Montecitorio. “La situazione è vecchia, ci ...

Decreto Terremoto - alla Camera la discussione ma il governo è assente : seduta sospesa. Alla ripresa le proteste di Pd e FI : La seduta Alla Camera, con all’ordine del giorno la discussione generale del Decreto legge sul terremoto, sarebbe dovuta cominciare alle 14 di lunedì 16 luglio. Il primo a dover prendere la parola, pronto tra le fila del centrodestra, era il deputato Simone Baldelli. Tuttavia i banchi del governo erano vuoti, così il vicepresidente del Pd, Ettore Rosato, è stato costretto a sospendere i lavori. La discussione è ripresa qualche minuto più ...

Terremoto : Cangini - da governo e maggioranza ancora indifferenza : Roma, 16 lug. (AdnKronos) - “ancora un segno di indifferenza, ancora una dimostrazione di disinteresse. Dopo che alla Camera la maggioranza ha mancato di recepire gli emendamenti di Forza Italia al decreto Terremoto, oggi il governo non si è neanche presentato. Seduta sospesa, i terremotati ringrazi

Camera - il governo non è in aula : slitta il decreto Terremoto : governo assente in aula alla Camera all'inizio della seduta dell'assemblea che ha all'ordine del giorno la discussione generale del decreto legge sul terremoto, già approvato dal Senato. La seduta è ...

Terremoto e ricostruzione - Regione Emilia-Romagna al nuovo Governo : garantire il completamento rapido delle opere : Mettere subito mano alle norme sulla ricostruzione, per garantire il completamento rapido e nella piena legalità delle opere, in particolare nei centri storici e sul patrimonio pubblico. Con due priorità: assicurare la non pignorabilità dei fondi delle contabilità speciali, a difesa delle piccole imprese, soprattutto della filiera edilizia, e la conferma del personale straordinario oggi impiegato nei Comuni, per evitare l’allungamento di ...

Il popolo del Terremoto e l’urgenza di un governo : Tutti gli italiani hanno bisogno di un governo ma alcuni ne hanno più bisogno di altri. Decine di migliaia di persone del Centro Italia hanno seguito con ansia crescente i tentativi di questi giorni di arrivare alla formazione di un esecutivo. Sono sindaci, amministratori, semplici cittadini, persone che nei terremoti che si sono susseguiti tra i...