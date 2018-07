TERRA DEI FUOCHI | MAXI INCENDIO A CAIVANO Ultime notizie video | sindaco Marcianise | “ci

Maxi incendio nella TERRA DEI Fuochi - a fuoco capannone : aria irrespirabile : NAPOLI - Uno spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme nella zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo...

TERRA DEI FUOCHI - INCENDIO CAIVANO : NUBE NERA DA PASCAROLA/ Ultime notizie - video rogo : Arpac valuta danni : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio NUBE tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Brucia ancora la TERRA DEI fuochi : maxi incendio nella zona industriale di Pascarola : Nuovo incendio nella Terra dei fuochi. In fiamme una fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio comunale di Caivano, a ridosso tra le province di Napoli e...

Ryanair lascia a TERRA migliaia di italiani : la lista dei voli cancellati per lo sciopero : Ryanair lascia a terra migliaia di passeggeri: colpa della cancellazione di 132 voli solo in Italia nelle ultime ore, 600 in tutto, il 12 per cento del traffico aereo totale di Ryanair. ...

Inquinamento - biologo : nella TERRA DEI fuochi “il problema sono le nanoparticelle” : Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine nazionale dei biologi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bio, la radio dell’ONB, e ha parlato della terra dei fuochi. “Più che una bufala, si sta rivelando diversa da come l’avevano descritta e da come l’avevamo immaginata. Avevano raccontato di una terra, seguendo le rivelazioni di alcuni pentiti della camorra e le versioni romanzate dei libri di Saviano, ci avevano ...

E' finita dopo 17 ore l'odissea dei passeggeri del volo Vueling costretto a un atTERRAggio d'emergenza a Lione : Si è conclusa dopo più di 17 ore l'odissea dei passeggeri del volo della compagnia low cost Vueling partito da Parigi e diretto a Roma, costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Lione. dopo avere passato la notte in un hotel della città della Francia orientale, sono ripartiti alle 9,30 (con due ore di ritardo rispetto all'orario previsto) per Fiumicino, dove sono arrivati alle ...

La città dei morti sotto al parco giochi/ Polonia - scheletri di 80mila persone in un cimitero sotTERRAto : sotto a un parco giochi in Polonia durante alcuni lavori sono stati scoperti i resti di 80mila scheletri: era in realtà un vecchio cimitero, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Lamborghini Avventura - Viaggio con Huracán e Aventador nella TERRA DEI fiordi : Nel mondo esistono luoghi in cui la bellezza della natura è viva, palpitante, autentica: sono quei luoghi in cui l'uomo è alleato consapevole, leale e rispettoso dellambiente. Alesund, una città galleggiante tra le isole nella regione dei fiordi norvegesi è uno di questi. Vista dalla vetta dell'Aksla, imponente collina che domina tutta la città, la visione è da paradiso terrestre; la mente si svuota di ogni pensiero, catturata da uno spettacolo ...

Savona - visita guidata alla scoperta dei segreti del Priamàr SotTERRAneo : Domani, martedì 17 luglio, con il patrocinio del Comune di Savona, l' Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF organizzano una visita guidata 'Priamàr Sotterraneo: ...

Conte : a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel MediTERRAneo : Conte: a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri Paesi europei". Disposto fermo dei due indagati per caso ...

Conte : a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel MediTERRAneo | : Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri ...

Sky Tg24 - la TERRA DEI fuochi del nord. Aumentano gli incendi di rifiuti tra smaltimenti illegali ed eco-mafie : Gli incendi di rifiuti sono un fenomeno in costante crescita nelle regioni del Nord Italia. Dal Friuli Venezia Giulia fino al Piemonte, passando per la Lombardia, sempre più spesso si verificano roghi di immondizia, tanto che il fenomeno ha i contorni di una vera e propria “terra dei fuochi del Nord”. Lo racconta un’inchiesta di Sky Tg24, a cura di Diletta Giuffrida, in onda oggi 14 luglio 2018, all’interno delle principali edizioni del tg. Le ...

Business dei rifiuti - al Nord il rischio di una nuova TERRA DEI fuochi - : Secondo l'ultima relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, negli ultimi 3 anni il 47,5% degli incendi all'interno di impianti di ...

Business dei rifiuti - al Nord il rischio di una nuova TERRA DEI fuochi : Business dei rifiuti, al Nord il rischio di una nuova Terra dei fuochi Secondo l’ultima relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, negli ultimi 3 anni il 47,5% degli incendi all’interno di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti è avvenuto al ...