Tennis | Serena Williams furiosa per i controlli antidoping | ' Io la più testata | è

La tennista statunitense Serena Williams, considerata la più forte di tutti i tempi, si è lamentata su Twitter di essere oggetto di troppi test antidoping rispetto agli altri giocatori, sostenendo di essere discriminata. A giugno, il sito sportivo americano Deadspin aveva

Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe!

Tennis - Serena Williams alle donne : 'Non sono migliore di voi' : TORINO - Dopo aver scalato la classifica mondiale passando dal 181° al 28° posto grazie alla finale raggiunta sabato scorso a Wimbledon - il primo risultato importante dopo la maternità - Serena ...

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior Tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

Wimbledon - Lewis Hamilton dall’amica Serena Williams : il pilota di F1 sostiene la Tennista presenziando al match e sui social : Lewis Hamilton al campo centrale di Wimbledon, il britannico sostiene l’amica Serena Williams impegnata oggi nella finale del torneo femminile Lewis Hamilton in queste ore è a Wimbledon nelle vesti di spettatore della finale femminile, che vedrà protagonista la sua amica Serena Williams. La tennista statunitense, che affronterà la tedesca Angelique Kerber, può vantare il sostegno del pilota di Formula Uno, suo supporter da sempre. ...

Tennis - Serena Williams per la storia contro la Kerber : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Storia recente di Williams Serena - la mamma Tennista più forte di sempre : Wimbledon è il Tempio dei primati. Qui, dove tutto è super, sono transitate neo-mamme eccezionali come Dorothea Lambert Chambers che firmò i Championships nel 1914 e come l’aborigena australiana Evonne Goolagong che la emulò 1980. Qui, da più anziana era Open, a 36 anni 291 giorni, da giocatrice di più alta in classifica di sempre sull’erba più famosa (n. 181), bussa alla porta ...

Tennis - Wimbledon : apre Ostapenko-Kerber - poi Serena-Goerges : Campionessa junior nel 2014 sull'erba londinese, trova la tedesca ex numero 1 del mondo, che già due volte in passato era arrivata in semifinale, scoglio superato nel 2016, fu poi battuta da Serena ...

Wimbledon – Serena Williams ammette : “spero che mi figlia non diventi una Tennista - ma zia Venus…” : Serena Williams è la tennista migliore della storia, eppure non vorrebbe che sua figlia seguisse le sue orme: nonostante ciò, insieme a zia Venus, è disposta ad allenarla Dopo la vittoria su Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, Serena Williams è la candidata principale per la vittoria finale dello Slam britannico. La tennista americana sembra essere ritornare ai livelli che le competono, quelli che le hanno permesso di dominare ...

Tennis - Wimbledon : Giorgi cede a Serena : 17.53 Finisce nei quarti la corsa di Camila Giorgi a Wimbledon.La 26enne marchigiana cede alla 36enne Serena Williams (17 partecipazioni, 7 titoli) 36 63 64, in 1h42'. Parte bene la Giorgi: fa il break al 6° gioco e si aggiudica il 1° set in 35'. Poi deve subire la rabbiosa reazione di Serena che strappa il servizio all'azzurra al 6° gioco e le restituisce il 6-3. Nel terzo set, Camila perde il servizio al 3° gioco, Serena è implacabile e ...

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti : troverà Serena Williams. Federer e Nadal avanzano : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa ...

