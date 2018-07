Tennis | Gstaad | Berrettini supera l' ostacolo Rublev

Tennis - Atp 250 di Gstaad : Lorenzi fuori al primo turno : Atp 250 di Gstaad, giornata negativa per Paolo Lorenzi, eliminato al primo turno dal “modesto” spagnolo Roca Batalla Esce subito di scena Paolo Lorenzi nel torneo Atp 250 di Gstaad in Svizzera. Il giocatore azzurro, numero 109 del ranking mondiale, è stato battuto dallo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 314 Atp, ripescato come lucky loser, con il punteggio di 6-3, 6-7, (4-7), 6-3, dopo due ore e mezza di gioco. ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...

Tennis - WTA Gstaad 2018 : eliminata anche Francesca Schiavone. Ko in due set contro Samantha Stosur : Dopo la sconfitta di Martina Trevisan, arriva anche quella di Francesca Schiavone nel torneo WTA di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la milanese è stata superata in due set dall’australiana Samantha Stosur con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. La 38enne azzurra era entrata in tabellone grazie ad una wild card, visto che ora si trova alla posizione numero 391 della classifica mondiale. Nel primo set ...