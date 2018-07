Temptation | anticipazioni quarta puntata | il bacio di Martina al tentatore Andrew

Anticipazioni Temptation Island 2018 - quarta puntata : Martina tradisce il fidanzato : Il quarto e penultimo appuntamento con Temptation Island 2018 si preannuncia a dir poco imperdibile per tutti gli spettatori e appassionati del programma. Le Anticipazioni che arrivano dal promo ufficiale trasmesso su Canale 5, e visibile anche in streaming sul sito web WittyTv.it, rivelano che una delle protagoniste di questa edizione sarà al centro di uno 'scandalo', dato che bacerà uno dei tentatori del suo villaggio, tradendo così il ...

Temptation ISLAND VIP/ Foto - anticipazioni nomi coppie : Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio confermati? : TEMPTATION ISLAND vip, anticipazioni coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in gara. Lo scoop del settimanale Chi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Temptation Island - anticipazioni quarta puntata : la rivelazione choc : anticipazioni Temptation Island: quali coppie si lasceranno? Il cerchio inizia a stringersi a Temptation Island. Delle sei coppie di protagonisti soltanto quattro sono rimaste ancora nel reality e la prossima puntata del programma vedrà un altro falò anticipato con il confronto tra Giada e Francesco. Lunedì prossimo i due fidanzati si chiariranno. Nel corso delle prime tre settimane sull’isola delle tentazioni, Francesco aveva mostrato i ...

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2018 lunedì 16 luglio - le coppie messe a dura prova : Le Anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2018 vengono direttamente dal filmato mandato in onda su Canale 5: Raffaela è disperata per Andrea che sembra sempre più vicino a Teresa. Non sappiamo se tutti la ricordate ma noi sì: lei è la Teresa Langella di Uomini e Donne, una corteggiatrice che andò nel programma quando era appena 18enne e che fece molto parlare per la sua avvenenza. Poi si fece strada nel mondo dello spettacolo ...

Anticipazioni Temptation Island : il falò di Giada - Martina bacia un tentatore : Temptation Island Anticipazioni prossima puntata: Martina e Andrea si baciano, il falò di Giada e Francesco Ancora colpi di scena nella nuova edizione di Temptation Island. Nel corso della quarta puntata, in onda su Canale 5 lunedì 30 luglio, assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco. Un falò lungo e complicato, al termine […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island: il falò di Giada, Martina bacia un tentatore proviene da ...

Doppio falò in Temptation Island 2018 che prende il posto di Sacrificio d’amore e raddoppia : anticipazioni 23 luglio : Nuovo colpo di scena in Temptation Island 2018 e non solo per via del Doppio falò già annunciato sul finire della scorsa settimana ma per un cambio di programmazione che già fa discutere. Quest'anno il reality sui sentimenti ha preso il via con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia e proprio per questo l'ultima puntata era slittata ad agosto, sarà per questo, sembra, che Canale 5 ha deciso di correre ai ripari. Nonostante ...

Temptation ISLAND anticipazioni 23 luglio : 2 falò di confronto e lacrime per… : Entra sempre più nel vivo la nuova edizione di TEMPTATION ISLAND, reality show sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia; nel corso del terzo appuntamento, in onda su Canale 5 lunedì 23 luglio in prima serata, ci saranno diversi colpi di scena: scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Salvo ripensamenti, la puntata dovrebbe aprirsi con il falò di confronto tra Riccardo Maria Guarnieri e Ida Platano: la coppia, conosciutasi grazie al ...

