Tecnologia MIMO | cos’è e come migliora la Wi-Fi

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Dalla nascita della connessione Internet wireless sono stati fatti enormi passi avanti volti ad aumentare la velocità del Wi-Fi, ma soprattutto la qualità del segnale. Lo scopo è sempre stato quello di avere una connessione senza fili ma allo stesso tempo stabile e velocequella cablata: ecco che nasce lainfatti è la risposta ad un numero sempre crescente di dispositivi interconnessi nelle nostre case, che con i modem tradizionali non potevano coesistere senza avere una drastica riduzione della banda disponibile o della velocità di connessione. Senza questa, forse, la Domotica non avrebbe neanche avuto senso di esistere.: cos’è? Facciamo un po’ di storia: la parolaè stata coniata nel lontano 2007 e non è altro che l’acronimo di: Multiple Input Multiple Output. Letteralmente dunque,vuole dire ...