Taglio vitalizi | Maria Elisabetta Alberti Casellati | “Non mi sottraggo | ma serve un

M5S e Lega tentano il Taglio dei vitalizi in Emilia ma il Pd li stoppa : 'Già aboliti' : 'C'è stata la riduzione del debito di 150 milioni di euro in tre anni, taglio degli incarichi esterni del 90%, diminuzione dei costi della politica, con l'abolizione dei vitalizi in anticipo rispetto ...

Cicciolina in lacrime per il Taglio dei vitalizi : 'Qui solo tasse - torno in Ungheria' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo dello spettacolo nelle vesti di attrice porno, conquistandosi anche il 'titolo' di una delle più famose pornodive del settore. La sua carriera non è stata solo film e scene hot, visto che la Staller, nel 1985 si è iscritta al Partito Radicale per iniziare una personale battaglia contro il nucleare in Italia. Ma la svolta nella vita dell'attrice è arrivata nel 1987, quando con circa ...

Franco Grillini : “Ho un tumore - con il Taglio dei vitalizi non potrò pagarmi l’assistenza”. Appelli in suo sostegno : “Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l’assistenza, che fino a oggi mi pagavo io, come tutti i cittadini sia ben chiaro. Ma io ho seguito le leggi e, così come tanti altri, non ho pensato a crearmi delle garanzie alternative”. A dirlo, in un’intervista al Corriere di Bologna, è Franco Grillini, ...

Riforma pensioni 2018/ Vitalizi - i risparmi del Taglio non saranno utilizzati (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I risparmi derivanti dal taglio dei Vitalizi restano bloccati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 luglio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:56:00 GMT)

