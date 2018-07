SX Pro Recensione | Le nostre impressioni sulla modifica per Nintendo Switch del Team

Recensione Oppo R15 Pro : benvenuta in Italia ma a che prezzo : Scopri come va Oppo R15 Pro nella nostra Recensione. Tutto su batteria, fotocamera, display, processore e software di questo smartphone. L'articolo Recensione Oppo R15 Pro: benvenuta in Italia ma a che prezzo proviene da TuttoAndroid.

Oppo R15 Pro - la recensione : Dopo aver attirato l’attenzione svelando un pirotecnico smartphone con fotocamera a scomparsa, i cinesi di Oppo hanno annunciato un paio di giorni fa l’arrivo in Italia di uno dei prodotti con il quali vogliono davvero fare grandi numeri in Europa: si tratta di Oppo R15 Pro, telefono di taglia xl che punta tutto su un aspetto estremamente elegante e su uno schermo di dimensioni generose, col quale abbiamo già avuto modo di passare ...

Recensione FLIR ONE Pro : uno dei modi più incredibili di usare uno smartphone : Abbiamo provato la FLIR One Pro, una termocamera da installare sullo smartphone. Finalmente si vedono modi originali e intelligenti per sfruttare la potenza degli smartphone. L'articolo Recensione FLIR ONE PRO: uno dei modi più incredibili di usare uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

Astro A40 TR + Mixamp Pro TR - recensione : Potenza e qualità, queste sono le caratteristiche a cui ogni produttore di cuffie da gaming in genere aspira: visti i presupposti, nutrivamo una certa aspettativa per le Astro A40 TR vendute in bundle con il Mixamp Pro TR che trovate qui recensite. È infatti la prima volta che parliamo di Astro su Eurogamer.it: l'azienda americana è stata acquistata da Logitech per diventare la sua divisione audio dedicata al mercato gaming di fascia medio-alta. ...

8bitdo SF30 Pro - recensione : 8bitdo è un marchio che si è guadagnato velocemente popolarità tra i videogiocatori, specialmente tra gli appassionati di retrogaming. Sin dai primi dispositivi realizzati, questi gamepad si sono fatti notare per la loro compatibilità con più piattaforme e sistemi operativi e per un d-pad generalmente migliore di altri prodotti più costosi e blasonati.L'anno scorso la compagnia aveva lanciato l'N30 Pro e il F30 Pro, joypad ispirati al design del ...

Recensione Silverstone Argon AR11 : basso Profilo ma ottima qualità! : Tra le componenti da tenere in considerazione nell’assemblaggio di un PC fisso, il dissipatore svolge un ruolo fondamentale e, per questo, deve essere scelto con criterio a seconda del tipo di computer che intendiamo assemblare. Se siete interessati alla realizzazione di un PC compatto e, per questo, caratterizzato da un case non troppo ingombrante, la soluzione proposta da Silverstone potrebbe fare al caso vostro. Vediamo insieme come si ...

Yi 4K+ Recensione : Meglio di GoPro Hero 6? : Abbiamo provato a fondo l’action camera Yi 4K Plus. E’ Meglio Yi 4K+ o GoPro Hero 6? Quale è la miglior action cam in commercio? Ecco la nostra opinione Yi 4K Plus Recensione Yi 4K+ è la migliore action cam? Scoprilo nella nostra Recensione! Inizio col dire che da tempo sono un felicissimo possessore della “vecchi” Yi 4K, […]

MXGP Pro : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo MXGP 3, Milestone prosegue la serie più amata dagli appassionati di Motocross con MXGP PRO. Quest’oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. MXGP PRO Recensione MGXP Pro accoglie nuovamente il Compound, una delle caratteristiche chiave della serie, sviluppata come area di allenamento resa più ampia rispetto il passato, dove i giocatori possono migliorare la propria ...

Recensione Wiko View 2 Pro : Wiko rilancia i suoi prodotti con la nuova fascia top View recentemente presentata al Mobile World Congress 2018. Wiko View 2 e Wiko View 2 Pro sono stati progettati in modo totalmente differente dai precedenti modelli con un design molto più curato, display allungato 19:9 e materiali premium adotattati per la costruzione. Il nuovo volto e cambiamento dell’azienda francesce che permette di avere un top di gamma ad un buon prezzo ...

Motorola G6 plus/ Recensione : punta forte su display e prezzo - Processore Snapdragon 630 : Motorola G6 plus, la Recensione dell'ultimo modello dell'azienda statunitense: punta forte su display e prezzo, processore Snapdragon 360, tutte le caratteristiche(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:59:00 GMT)

MXGP Pro - recensione : Esattamente un anno fa, Milestone presentava al pubblico delle due ruote la sua prima produzione interamente realizzata in Unreal Engine 4. Si trattava di una rivoluzione per la software house, che finalmente poteva scrollarsi di dosso il pesante engine proprietario capace di inficiare le ultime istanze della serie Moto GP. La release di MXGP 3 metteva nero su bianco gli obiettivi della transizione, che spaziavano dalla riscrittura della fisica ...

Wiko View 2 Pro - la recensione : il miglior smartphone da 300 euro? : Wiko ha compiuto quel salto di qualità che tanto ci aspettavamo. Se nel 2017 i francesi hanno provato ad esplorare qualcosa di più della fascia media con il Wim – un esperimento riuscito soltanto a metà – quest’anno sono tornati sui loro passi e hanno cercato di racchiudere la quintessenza del brand all’interno del Wiko View 2 Pro: uno smartphone economico, bello da vedere e con tutte le caratteristiche di un top di gamma. La seconda ...

Recensione bq Aquaris X2 Pro : senso pratico e componenti al top : Conoscete bq? Bene, abbiamo provato il loro ultimo top di gamma ed è adorabile! Si chiama Aquaris X2 Pro ed è un Android One veramente adatto a tutti. L'articolo Recensione bq Aquaris X2 Pro: senso pratico e componenti al top proviene da TuttoAndroid.