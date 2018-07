Svizzera | siccità | vietato accendere fuochi nei boschi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) A causa del perdurare della, altri cantoni svizzeri hanno emesso oggi il divieto dineio nelle loro vicinanze. I cantoni di Svitto, Nidvaldo, Obvaldo e Uri hanno emesso ordinanze in cui si specifica che falò, barbecue epirotecnici sono consentiti unicamente a una distanza minima di 200 metri dalle foreste. Nelle ordinanze si sottolinea che la situazione di rischio incendi potrebbe svanire solo dopo un’intensa fase di pioggia di due giorni, mentre brevi temporali non sarebbero sufficienti. Il divieto dineie nelle zone adiacenti è già stato emesso da Grigioni, Turgovia e San Gallo. In Vallese e in Ticino – come nelle valli meridionali dei Grigioni – vige addirittura la proibizione assoluta. L'articoloneiMeteo Web.