Superquark puntata 25 luglio 2018 | con Piero Angela anticipazioni Rai 1

Superquark – Quarta puntata del 25 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Esate= SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Quarta puntata | 25 luglio […] L'articolo SuperQuark – Quarta puntata del 25 luglio 2018 – ...

Superquark - anticipazioni puntata del 25 luglio 2018 : Nuovo appuntamento con Superquark, il programma documentaristico condotto da Piero Angela: cosa vedremo su Rai 1 il 25 luglio 2018, anticipazioni Torna su Rai 1 “Superquark” il programma condotto da Piero Angela con la complicità del figlio Alberto Angela. Ogni settimana il divulgatore scientifico, conduttore e scrittore condivide con il pubblico filmati e servizi inediti dedicati al mondo della scienza e della cultura. Possiamo ...

Superquark 2018 18 luglio : anticipazioni terza puntata : SuperQuark 2018 18 luglio. Torna stasera in tv mercoledì 18 luglio in prima serata su Rai 1 il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 18 luglio anticipazioni: viaggio nelle meraviglie delle barriere coralline La puntata si aprirà, ...

Superquark 2018 terza puntata 18 luglio : Piero Angela e il caos Xylella in Puglia : Per " Psicologia delle bufale ", con Massimo Polidoro , segretario del CICAP, si indagherà sulle scie chimiche, ed in ultimo, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, in " La scienza in cucina " si ...

Superquark – Terza puntata del 18 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Esate= SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Terza puntata | 18 luglio […] L'articolo SuperQuark – Terza puntata del 18 luglio 2018 – ...

Anticipazioni Superquark - puntata 18 luglio 2018 : tutti i servizi : Torna Superquark, il programma di divulgazione culturale condotto da Piero Angela in prima serata su Rai1: ecco le Anticipazioni della puntata del 18 luglio 2018 Il programma documentaristico, condotto da Piero Angela, torna in prima serata con una nuova puntata. Ecco in anteprima esclusiva per i lettori di SuperGuidaTv tutte le Anticipazioni e i servizi di Superquark che andranno in onda nella puntata di mercoledì 18 luglio 2018. Superquark ...

Superquark – Seconda puntata del 11 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Seconda puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in Seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Seconda puntata […] L'articolo SuperQuark – Seconda puntata del 11 luglio 2018 – ...

Superquark 2018 - diretta prima puntata : ...

Superquark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. E Piero Angela si dà anche alla musica. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Prima puntata, in Prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntatee una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark musica. SuperQuark |Prima puntata | […] L'articolo SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – ...

Superquark 2018 4 luglio : anticipazioni sulla prima puntata con Piero Angela : SuperQuark 2018 4 luglio. Da mercoledì 4 luglio in prima serata 5 su Rai 1 torna per nove puntate il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche si stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 4 luglio anticipazioni: Un solo oceano Da mercoledì 4 luglio alle 21.25 su Rai1 ...

Superquark 2018 prima puntata 4 luglio : con Piero Angela servizi e documentari : ... l'estate porta con se in tv, tra mondiali e repliche, anche qualcosa di nuovo e atteso, il ritorno di Piero Angela e l'appuntamento estivo con Superquark , il suo programma che fa scienza, ...