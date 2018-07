Su Marte c' è acqua e forse anche vita | scoperto un lago di 20 km

Spazio - acqua su Marte : la scoperta italiana campeggia sui siti del mondo : La scoperta tutta italiana di un lago sotterraneo di acqua salata su Marte campeggia sulle home page dei principali siti di informazioni di tutto il mondo. La Bbc apre con “Trovato su Marteun ‘lago’ di acqua liquida’, mentre la Cnn cita un “nuovo studio di ricercatori italiani dell’Agenzia Spaziale italiana” per mostrare “Le prove di un lago sotto la superficie” del Pianeta Rosso. Secondo El ...

Marte - scienziati italiani scoprono lago di acqua salata/ Ultime notizie : più vicina scoperta di forme di vita : Per la prima volta una prova documentata dell'esistenza di acqua su Marte, scoperto un vasto lago sotto al polo sud in ambiente glaciale ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Scoperto un lago sotterraneo di acqua salata su Marte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scoperta acqua su Marte : una caccia lunga decenni - sarà il Pianeta Rosso a dirci se siamo soli nell’universo : La caccia all’acqua su Marte dura almeno da 13 anni: troppo perché il padre del radar Marsis, Giovanni Picardi, riuscisse a vedere il risultato, “sfortunatamente è morto nell’agosto 2015, poco prima che si acquisissero i dati“, ha spiegato il coordinatore della ricerca basata sui dati del radar, Roberto Orosei, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Al lavoro dal 2005, il radar Marsis (Mars Advanced Radar ...

C'è acqua su Marte - scoperta dal radar italiano MARSIS - : Roma, 25 lug., askanews, - acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS, da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere ...

C'è acqua liquida sotto il ghiaccio di Marte : tutta italiana la scoperta dell'esistenza di un bacino di acqua liquida stabile sotto la calotta di ghiaccio del Polo Sud marziano

Che cos’è MARSIS - il radar italiano che ha trovato acqua su Marte : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha presentato un’importante scoperta scientifica che sarà pubblicata sulla rivista scientifica Science. La scoperta è stata possibile grazie all’utilizzo dello strumento MARSIS (Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), realizzato da Thales Alenia Space. Di seguito la descrizione dello strumento e usi in altri programmi strumentazione radar. MARSIS (Mars Advanced radar for ...

C'è acqua su Marte - l'ha scoperta il radar italiano MARSIS - : Roma, 25 lug., askanews, - acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS, da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere ...

Marte - lago di acqua salata sotto la superficie. Scoperta italiana : 'Possibili forme di vita' : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una Scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Astronomia - Flamini : scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...

Marte - un lago di acqua salata sotto la superficie. Scoperta italiana : 'Possibili forme di vita' : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una Scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Abbiamo scoperto una grande riserva di acqua liquida su Marte : Lo ha annunciato su Science un gruppo di ricercatori italiani: se la scoperta fosse confermata, potrebbe aiutarci a scoprire qualche forma di vita sul pianeta The post Abbiamo scoperto una grande riserva di acqua liquida su Marte appeared first on Il Post.

La scoperta degli italiani : "Su Marte acqua liquida" : Su Marte c'è acqua allo stato liquido: un enorme lago salato che potrebbe custodire forme di vita e che si trova a circa un chilometro e mezzo di profondità. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori italiani che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Science. Finora la Nasa aveva parlato di minuscoli "ruscelli" che compaiono solo periodicamente. Ma quella annunciata oggi è la prima - e solida - evidenza della presenza di ...

Scoperta su Marte acqua liquida e salata : a un passo da segni di vita : Su Marte si è ormai a un passo da scoprire la vita. Dopo decenni di ricerche è arrivata infatti la conferma definitiva: sul pianeta rosso c'è sicuramente acqua liquida e salata e in più si trova in un ...