Studentessa blocca l' aereo con una diretta Fb per impedire il rimpatrio di un profugo

Blocca il decollo di un aereo in diretta FB : evita rimpatrio rifugiato/ Video : Studentessa svedese - “è legale” : Blocca decollo di un aereo in diretta FB per evitare rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul volo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:34:00 GMT)

Studentessa svedese blocca volo per impedire il rimpatrio di un richiedente asilo : "Sarà ucciso se partirà" : Ha protestato contro l'espulsione e il conseguente rimpatrio di un richiedente asilo. Una giovane svedese, Elin Ersson, si è opposta con tutte le sue forze a quello che le sembrava un atto ingiusto: ha rifiutato di sedersi sull'aereo in partenza dal suo Paese, la Svezia, e diretto in Turchia, finché a quell'uomo non fosse restituita una parvenza di libertà. La Studentessa ha pubblicato su Facebook la diretta video di quegli ...

Svezia - Studentessa blocca un aereo ed evita l’espulsione di un richiedente asilo afgano : Una studentessa e attivista è riuscita a bloccare la partenza di un aereo, da sola, impedendo così l'espulsione e il conseguente rimpatrio di un richiedente asilo afgano. L'impresa della giovane è stata trasmessa in diretta Facebook: la ragazza è rimasta in piedi, impedendo così al volo di partire, fino a che l'uomo afgano non è stato fatto scendere dal velivolo.Continua a leggere