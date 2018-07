Stilista impiccata a Milano | per i periti fu suicidio

Carlotta Benusiglio non fu strangolata/ Stilista morta impiccata a Milano : confermata la tesi del suicidio : Carlotta Benusiglio non fu strangolata: è quanto emerso dagli ultimi accertamenti compiuti sul cadavere riesumato della Stilista trovata morta impiccata a Milano. Si sarebbe suicidata.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:05:00 GMT)

Stilista impiccata a Milano - per i periti “Carlotta Benusiglio non è stata strangolata. È stato un suicidio” : La Stilista Carlotta Benusiglio è morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e Stilista ...

