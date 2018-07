Stilista impiccata a Milano | per i periti “Carlotta Benusiglio non è stata strangolata È

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) LaCarlottaè morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta, l’ex modella eritrovata appesa a un alberto in piazza Napoli, a, il 31 maggio 2016. A due anni dalla scomparsa, i medici confermano quindi la “natura suicidiaria dell’evento”. Al momento per la sua morte è indagato per omicidio volontario il fidanzato Marco Venturi. Il pm Gianfranco Gallo aveva disposto nel dicembre 2017 la riesumazione del cadavere e una seconda autopsia per trovare ulteriori indizi all’ipotesi di omicidio. La famiglia ...