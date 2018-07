Stefano De Martino non ci sarà all’Isola dei Famosi | svelato perché

Stefano De Martino : no ad Amici 18 ed Isola dei Famosi 2019 : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha svelato dei retroscena inediti sul futuro televisivo di uno degli uomini più desiderati dagli addetti ai lavori. Stefano De Martino, come riporta la rubrica Chicce di Gossip, non prenderà parte alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi come inviato e non sarà nel cast di Amici (forse potrebbe infoltire il gruppo dei ballerini professionisti in previsione del serale). Per stare accanto ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio : ritorno di fiamma a Ibiza? : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma? La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non è mai stata chiara. Conferme, smentite e poi di nuovo conferme e ancora smentite. Rotture e ritorni di fiamma. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme davvero oppure no? Nonostante i due smentiscano la liason […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma a Ibiza? proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez e la foto di Santiago su Instagram : "Nessuna sfida social con Stefano De Martino" : sfida social tra ex coniugi? No, anzi. Una foto pubblicata su Instagram del figlio Santiago da Belen Rodriguez ha fatto ipotizzare alcuni utenti dei social che la showgirl argentina volesse entrare in competizione con Stefano De Martino. Invece la diretta interessata ha seccamente smentito facendo al contrario intendere che il rapporto con l'ex è più che civile. "Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo ...

Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social di Santiago? No - gliele passa lei : Belen Rodriguez, il curioso aneddoto su Stefano De Martino: sfida sulle foto social? “No, gliel’ho mandata io” Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante si siano detti addio da diverso tempo (per il dispiacere di migliaia di fan che tuttavia continuano a sperare nel grande ritorno), hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti. Anche perché il […] L'articolo Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social ...

Stefano De Martino : sesso in piedi per essere al top : Stefano De Martino ironico e auto ironico con i fan. Il ballerino si è messo in gioco con i follower sulle storie di Instagram , pubblicando i risultati di alcune domande che gli sono pervenute. Come ...

Stefano De Martino : 'Per sentirmi al top? Sesso in piedi - possibilmente con qualcuno' : È uno Stefano De Martino senza filtri quello che si è mostrato ai fan qualche ora fa su Instagram; complice il gioco 'Fammi una domanda' che sta impazzando sul popolare social network, il napoletano ha scatenato il gossip dando una risposta molto 'hot'. Ad una persona che gli chiedeva cosa facesse per sentirsi al top, il ballerino ha detto di fare Sesso in piedi possibilmente con qualcuno. Oltre che per le tante altre simpatiche battute che ha ...

Stefano De Martino avrebbe un nuovo amore : Cristina Buccino : Gli esperti di gossip ne sono certi: Stefano De Martino ha un nuovo amore. A stregare il cuore del ballerino sarebbe stata Cristina Buccino. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex marito di Belen Rodriguez si starebbero frequentando da qualche tempo in segreto. I due starebbero facendo le cose con calma e avrebbero iniziato a vedersi di nascosto, tentando di preservare la loro relazione dai gossip. 26 anni lei, 28 lui, ...

