Stato-Mafia | la trattavia ci fu Ma anche la sconfitta dei corleonesi

ilfattoquotidiano

: Di Maio con il presunto tesoriere della nuova mafia. Può capitare. Ma per una foto simile l’ex ministro Poletti è s… - meb : Di Maio con il presunto tesoriere della nuova mafia. Può capitare. Ma per una foto simile l’ex ministro Poletti è s… - fattoquotidiano : Trattativa Stato-mafia, i giudici: “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri anche da premier e dopo le… - marcotravaglio : L'ULTIMO RICATTO Non c’era miglior modo di ricordare il 26° anniversario della strage di via D’Amelio che depositar… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Di seguito la versione ampliata del commento uscito su Il Fatto Quotidiano del 25 luglio, disponibile su Premium Le motivazioni della Corte d’Assise di Palermo (depositate il 19 luglio) sono una svolta nella ricostruzione giudiziaria della “campagna stragista” di Cosa nostra nei primi anni Novanta. La sentenza, di primo grado, non è definitiva. Tuttavia è importante, perché contiene una fondamentale novità. Che una “trattativa” ci fosse stata era giàsancito da tutte le sentenze emesse sulle stragi a Firenze e Caltanissetta. La novità di Palermo è che per la prima volta (al di là dei giudizi etici o politici) la vicenda viene “tradotta” in termini di reato penale. Gli imputati sono stati condannati non per aver fatto la trattativa (che di per sé non è reato), ma per aver commesso il delitto di “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello” ...