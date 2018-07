Spiagge accessibili | Progetto Spiaggia Marina Centro a Rimini

fondazioneserono

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Otto bagni ariuniti in un consorzio all’insegna dell’tà. Questo è ilche ha, come base fondante, i concetti di inclusione età.  In tutti gli otto stabilimenti si possono trovare servizi igienici dedicati, ombrelloni con passerelle più larghe in materiale eco compatibile, utilizzo gratuito delle carrozzine per fare il bagno e per passeggiare sul bagnasciuga, passerelle tattili, lettini rialzati e altro ancora. Non solo. “All’interno di questi stabilimenti balneari si potranno trovare persone che lavorano all’interno del nostro staff che hanno vari tipi di disabilità”, ci dice Stefano Mazzotti , titolare del Bagno 27 e responsabile del. “Questo per noi era fondamentale per dare l’idea di uno stabilimento che fosse aperto a tutte le persone con qualsiasi disabilità e con qualsiasi tipo di problema” continua ...