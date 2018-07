Speciale Chi L' ha Visto? Anticipazioni | seconda e ultima puntata | stasera 25 luglio 2018

Speciale Stasera Italia - dedicato a Sergio Marchionne. Stasera su Rete 4 : Cambio di palinsesto per quanto riguarda Rete 4. Stasera in prima serata, al posto del film Solo 2 ore, ci sarà uno Speciale della trasmissione Stasera Italia per parlare dell’imprenditore Sergio Marchionne, scomparso oggi a Zurigo. La scomparsa di Sergio Marchionne L’ex AD della Fca era ricoverato dal 27 giugno in una clinica in Svizzera, precisamente a Zurigo, per un intervento alla spalla. Nella fase successiva ...

Manley - Marchionne era uomo Speciale : ANSA, - TORINO, 25 LUG - "Sergio era un uomo speciale", ha detto Mike Manley, nuovo amministratore delegato di Fca aprendo la conference call. Malnley, al debutto davanti agli analisti finanziari, ha ...

FCA - Manley : "Marchionne un uomo Speciale. Giorno molto triste" : "I nostri volumi di joint venture sono scesi in questo periodo. La Cina è una priorità per me , nelle prossime settimane, siamo a conoscenza dei problemi che dobbiamo affrontare e dei passi per ...

FCA - Manley : Marchionne un uomo Speciale. Giorno molto triste : Teleborsa, - "I nostri volumi di joint venture sono scesi in questo periodo. La Cina è una priorità per me , nelle prossime settimane, siamo a conoscenza dei problemi che dobbiamo affrontare e dei ...

Fca - Manley : Marchionne un uomo Speciale - momento molto triste : Roma, 25 lug., askanews, - 'Comincerò parlando di Sergio, è un momento molto triste e difficile'. Sono le prime parole del nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in apertura della ...

Marchionne - Manley : 'Era un uomo Speciale - momento molto difficile' : La notizia della morte di Sergio Marchionne è "straziante, è un momento molto triste e difficile". Lo ha dichiarato il nuovo a.d. di Fca, Mike Manley, aggiungendo: "Sergio era un uomo unico e ci ...

Naomi Caruso e Niko Caldiero/ Milon Sayal è l’unica vittima della coppia? (Speciale Chi l’ha visto?) : Il giovane bengalese Milon Sayal è caduto nella trappola di Naomi Caruso e Niko Caldiero. Forse non è stato l'unica vittima. Il servizio di Chi l'ha visto? questa sera su Rai 3. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Giovanni Longo/ Ritrovati il cellulare e il portafoglio del ragazzo di Monopoli (Speciale Chi l’ha visto?) : Giovanni Longo, 26 anni, è scomparso da Monopoli lunedì 6 marzo 2017. I genitori non hanno piàù avuto più notizie di lui. Rtrovati il cellulare e il portafoglio.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Renata Rapposelli/ Le parole del figlio Simone Santoleri in carcere (Speciale Chi l’ha visto?) : Questa sera, mercoledì 25 luglio, Speciale Chi l'ha visto? racconta la fine della pittrice abruzzese Renata Rapposelli, vittima, secondo la procura, del figlio e dell'ex marito.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Mario Biondo/ Cosa aveva scoperto il giovane cameraman? (Speciale Chi l’ha visto?) : Cosa è successo quella sera in cui è morto il cameraman palermitano Mario Biondo sposato con la famosa conduttrice tv spagnola Raquel Sánchez Silva?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Jugendamt/ L'ente tedesco di assistenza ai minori : il dramma Maria Pia Tolo (Speciale Chi l'ha visto?) : Chi l'ha visto? indaga sullo Jugendamt, L'ente di assistenza ai minori tedesco. La storia di Maria Pia Tolo e di altri genitori a cui è tolto il diritto di crescere il proprio bambino.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Alessandro Fiori/ I misteri sulla morte del manager (Speciale Chi l’ha visto?) : Lo Speciale di Chi l’ha visto? fa il punto sui tanti dubbi ancora da chiarire sulla morte in Turchia del giovane manager italiano Alessandro Fiori in circostanze misteriose.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:07:00 GMT)

Marco Giacchetta/ Perché il giovane operaio era spaventato? (Speciale Chi l’ha visto?) : Perché Marco Giacchetta era spaventato prima di essere ritrovato morto nell’auto in un bosco a dieci chilometri da Palestrina? Il caso del giovane operaio a Chi l'ha visto?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Maddie McCann/ La bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007 (Speciale Chi l’ha visto?) : Nello Speciale Chi l'ha visto? di questa sera tutte le piste del caso di Maddie McCann, la bambina inglese sparita nel 2007, mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:51:00 GMT)