Spazio | sistema di navigazione Galileo | pronti al lancio altri 4 satelliti

Spazio - SEonSE : il sistema di Leonardo per la sicurezza in mare : Farnborough, 17 lug., askanews, - SEonSE, Smart Eyes on the SEas,, la piattaforma geospaziale di Leonardo per la sicurezza marittima, è online. Grazie all'utilizzo del cloud computing e di avanzati ...

Salute : la tecnologia Reac giova al sistema immunitario nello Spazio : La tecnologia Reac (Radio Electric Asymmetric Conveyer), che crea effetti terapeutici di bio e neuro stimolazione grazie all’uso di campi radioelettrici convogliati in modo asimmetrico, può ovviare alla perdita di reattività delle cellule T in microgravità simulata. Lo dimostra uno studio condotto dai medici fiorentini Salvatore Rinaldi e Vania Fontani insieme alla loro équipe, e pubblicato sulla rivista PlosOne. Uno degli effetti più ...

Spazio - IPERDRONE : avviato il nuovo programma italiano per la realizzazione di un micro sistema di rientro da orbita bassa : Si chiama IPERDRONE il nuovo programma finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la progettazione e la realizzazione di un piccolo sistema di rientro spaziale in grado di effettuare operazioni in orbita con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), rientrare attraverso l’atmosfera, raggiungere la superficie terrestre e riportare integri payload imbarcati conservando la funzionalità dei principali sottosistemi. Assegnatario del ...

Spazio : l’intruso del Sistema Solare sarebbe una cometa : Oumuamua, l’intruso del Sistema Solare arrivato da un altro Sistema planetario, in realtà non sarebbe un asteroide, ma una cometa. Lo spiegano sulla rivista Nature il gruppo di ricercatori coordinati, dall’italiano Marco Micheli del Neo Coordination Centre dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Visto per la prima volta lo scorso 19 ottobre dall’osservatorio Haleakala delle Hawaii, ‘Oumuamua è stato all’inizio ...

Spazio : scoperti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare : Importante studio in campo astronomico: scoperti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare setacciando lo Spazio intorno a 50.000 stelle, tra cui la versione in miniatura di Urano e Nettuno. Una nuova impresa ad opera del telescopio spaziale Kepler della Nasa, nella seconda fase della missione, chiamata K2. Pubblicato sul The Astronomical Journal, il risultato si deve ai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, (Mit), guidati da ...

Confermata anche nello Spazio la Teoria della Relatività Generale di Einstein : effettuato il test più preciso fuori dal Sistema Solare : Alcuni astronomi hanno usato lo strumento MUSE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA per effettuare il test più preciso finora della Teoria della Relatività Generale di Einstein al di fuori della Via Lattea. La galassia vicina ESO 325-G004 funge da potente lente gravitazionale, distorcendo la luce che proviene da una galassia distante, nascosta dietro di essa, per creare ...