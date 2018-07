Spazio | acqua su Marte | la scoperta italiana campeggia sui siti del mondo

Spazio & Ambiente : partiti i satelliti gemelli per mappare l’acqua terrestre : Monitorare dall’alto l’incostante movimento degli oceani del nostro pianeta per tenere sotto controllo il clima terrestre. È l’obiettivo principale della missione Nasa Grace-Fo, partita il 22 maggio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, che ha condiviso il suo viaggio verso lo Spazio con altri cinque satelliti per le telecomunicazioni della costellazione Iridium Next. Il lancio, avvenuto con successo alle 21:47 italiane dalla base ...