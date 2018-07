Prete in auto con bimba : Sorpreso - rischia linciaggio/ Calenzano ultime notizie : 70enne accusato di molestie : Calenzano (Firenze): Prete in auto con una bimba, sorpreso, rischia il linciaggio. ultime notizie, cosa è successo: 70enne sacerdote accusasto di molestie, è ai domiciliari(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:41:00 GMT)

Sorpreso in auto con bimba - prete in manette : Firenze, 25 lug. – (AdnKronos) – Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni all’interno di una vettura, quando è stato Sorpreso da alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l’uomo, un prete di 70 anni, parroco di una chiesa di Calenzano (Firenze), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì scorso in viale del ...

Sorpreso a bucare le gomme di due auto - telecamere incastrano un anziano vandalo - : Il proprietario delle auto a cui aveva appena bucato le gomme lo aveva colto con le mani nel sacco , come si suol dire, ma solo quando le indagini sono state chiuse i carabinieri del Nor " Aliquota ...

Sorpreso su un'auto rubata e accusato di ricettazione : assolto : BRINDISI - assolto dall'accusa di ricettazione di una Fiat Panda per non aver commesso il fatto: Antonio D'Amuri, 22 anni, nato a Mesagne ma residente a Oria, ha incassato la pronuncia favorevole del ...