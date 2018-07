Sorpresa Pirlo | sarà il secondo di Mancini in Nazionale | ma c’è un intoppo…

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Andreapronto a sposare il progetto diin azzurro dopo aver risolto un piccolo intoppo legato al suo ruolo a Sky Andreaad un passo dall’accordo con la Figc per occupare il ruolo didi Robertoin. La trattativa tra l’ex campione del mondo e la federcalcio, che era praticamente conclusa, si è ora neutralizzata temporaneamente perché il commissario straordinario Roberto Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky che Andreaassumerà per la Champions League che sta per cominciare con quello di tecnico dello staff azzurro. Risolto tale piccolo inghippopossibile ufficializzare l’approdo diin.L'articoloildiin, ma c’è un intoppo… SPORTFAIR.