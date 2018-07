Sorprendente rilascio Oreo su Huawei P9 e P9 Plus | il via dalla Cina nel mese di luglio

optimaitalia

(Di mercoledì 25 luglio 2018) La notizia ha dell'incredibile,suP9 e P9è realtà anche se non in Europa e dunque in Italia ma nella madrepatria del produttore, ossia in. Nonostante, a più riprese, le divisioni del vecchio continente abbiano affermato che mai Android 8.0 avrebbe visto la luce sui dispositivi qui menzionati, ecco che nella nazione di origine del noto brand l'impensabile è accaduto.Come ci suggerisce la fonte TheAndroidSoul, ecco che l'aggiornamentosuP9 e P9è reatà dopo una lunga fase di beta che aveva coinvolto sempre lanel corso della primavera ed inizio estate e che pure era stata già annunciata in inverno, con una prima distribuzione dei pacchetti via OTA. Non a caso parliamo di primo roll-out in quanto questo è limitato ad un numero massimo di 5000 utenti. I fortunati dovrebbero pure aver già ricevuto l'update nella prima parte deldi ...