Sono partiti i SUMMER SALE su GearBest | Ecco le offerte migliori

Partiti - la crisi di cassa : le donazioni Sono un disastro e i tesseramenti in calo. Ossigeno solo da gruppi parlamentari : Il piatto dei Partiti piange sempre di più. Da una parte il taglio al finanziamento pubblico iniziato dal governo di Mario Monti e completato da quello di Enrico Letta, dall’altra la pochezza di risorse che arrivano dal 2×1000 e delle donazioni private che sono molto al di sotto delle aspettative. E così, secondo un rapporto Openpolis-Agi, tra il 2013 e il 2017 le entrate nelle casse delle forze politiche sono crollate di oltre il 60 ...

I partiti italiani Sono rimasti senza soldi. Un rapporto : I partiti sono in bolletta. Pesano il calo dei tesseramenti, la riduzione del finanziamento pubblico e delle donazioni, insomma di tutte quelle attività che servivano a fare cassa. Per dare un'idea di quanto seria la situazione, basti pensare che il 2013 e il 2017 la contrazione è stata del 60% E' quanto emerge dal rapporto Openpolis-AGI "partiti in crisi, analisi dei bilanci delle forze politiche tra 2013 e ...

M5s - Di Maio in Basilicata : “In arrivo nuove regole per le candidature. Non ci Sono in progetto alleanze con altri partiti” : “sono in arrivo, tra una settimana, massimo dieci giorni, le nuove regole per le candidature“. L’annuncio arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Matera all’antenna 5G accesa a marzo scorso, la prima sul territorio ed una delle prime sperimentazioni in Italia spinte dal Mise. Su possibili alleanze alle prossime regionali in Basilicata, Di Maio replica: “Noi come M5s abbiamo sempre scelto di andare ...

I leghisti del nord e quelli del sud Sono iscritti a due partiti diversi. Eppure uguali : Il ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini ha sdoppiato in due il suo partito. Due formazioni parallele con statuti e simboli diversi. Il tesseramento taglia a metà la penisola: a nord è (ancora) la 'Lega nord per l’Indipendenza della Padania'. A Sud, la 'Lega per Salvini Premier'. Secondo una inchiesta di The Post Internazionale, gli uffici della Lega spiegano la cosa ...

Sondaggi politici - continua il testa a testa Lega-M5s : i due partiti insieme Sono vicini al 60% : Lega e MoVimento 5 Stelle continuano a contendersi il primato nei Sondaggi realizzati negli ultimi giorni. Entrambe le forze che formano il governo si attestano su valori intorno al 30%, con il Carroccio avanti in alcune rilevazione e i Cinque Stelle in altre. insieme, i due partiti sfiorano il 60% dei consensi.continua a leggere

I ballottaggi di oggi Sono un nuovo test per i partiti : ballottaggi in settantacinque comuni e tre milioni di elettori: è questo il test a cui si sottoporranno oggi, domenica 24 giugno, i partiti. Un passaggio che potrà essere significativo anche per la tenuta del governo giallo-verde di Giuseppe Conte al traguardo ormai del primo mese di insediamento dell'esecutivo. In realtà la partita, nei diversi comuni medio grandi, si giocherà soprattutto ...

Nei rapporti di forza tra i partiti ci Sono delle novità interessanti : ... 'intrappolato' in una posizione , quella di partito di governo, per giunta alleato con un altro partito, ben più connotato ideologicamente, che non consente più quella mobilità politica a cui è ...

Nei rapporti di forza tra i partiti ci Sono delle novità interessanti : Le settimane appena trascorse sono state piuttosto dense di eventi politici, come non capitava da quei giorni incredibili in cui si passò dalla crisi istituzionale alla formazione del Governo Conte, passando per l’incarico “fantasma” a Carlo Cottarelli e alle richieste di impeachment per il Capo dello Stato. Non molto tempo, in effetti. L’Italia è così, un Paese dove siamo ormai abituati a continui ...

Imbarazzo e sconsolata ironia : rinviata consegna di jet F-35 - non Sono partiti il maltempo : rinviata, con non poco Imbarazzo, la consegna al Regno Unito dei nuovissimi aerei da combattimento F-35 “Lightning II” di produzione statunitense: la pattuglia di quattro jet che doveva decollare ieri da una base aerea della Carolina del Sud, diretta alla base della Royal Air Force di Marham, in Inghilterra, è invece rimasta a terra. Il motivo? “The Times“, spiega, con sconsolata ironia, che a impedire il decollo non è ...

La Libia torna a essere una polveriera. E Sono ripartiti gli sbarchi di migranti : Ripresa l'ondata di sbarchi con un'intensità che non si vedeva da mesi: 2000 migranti sono approdati da sabato sulle coste siciliane. Domani a Parigi la conferenza internazionale sul paese ripiombato ...

Dreams di Media Molecule è in sviluppo da 6 anni : i lavori Sono ripartiti da zero due volte : Dreams è il particolare progetto di Media Molecule che permetterà ai giocatori di realizzare i propri sogni ma, a quanto pare, i lavori sul gioco sono stati un vero incubo per gli sviluppatori.Questo è quanto emerso da un'intervista del director, Mark Heale, con GamerHubTV riportata da Gamingbolt. Healey ha rivelato che nonostante il titolo, Dreams è stato ironicamente un "incubo assoluto" su cui lavorare. Lo sviluppo è iniziato circa sei anni ...