Sondos Alqattan vuole domestici-schiavi | ' Nessun giorno libero' | bufera sull' influencer

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Instagram è un social network molto utilizzato dagli, specialmente donne, che aspirano a farsi conoscere nel mondo e offrire la loro immagine come mezzo pubblicitario per molte aziende. Anche nel mondo arabo Instagram va per la maggiore e una delle star più conosciute,, si trova al momento al centro di unamediatica per le sue dichiarazioni. Star di Instagram criticata per il suo post Il Kuwait è un emirato sovrano che si trova in una zona particolarmente ricca di petrolio. Lo Stato si affaccia sul golfo Persico e confina con l'Arabia Saudita e con l'Iraq; l'economia si basa principalmentea produzione e vendita di petrolio greggio il Kuwait possiede il 10% di tutte le riserve petrolifere mondiali. In questo Paese le disparita' sociali sono molto forti, tanto che anche le leggi sono tutte a favore della classe più ricca. Fino a poco tempo ...