Social Freezing | i motivi per cui le donne congelano gli ovuli

dilei

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Si sta sempre più diffondendo il “”, vale a dire il trattamento che una donna può fare tra i 20 e i 35 anni per congelare i suoie utilizzarli in età più avanzata senza che la capacità riproduttiva diminuisca. Ma in linea generale l’opinione diffusa è negativa verso chi ricorre al congelamento degli ovociti. Si ritiene che si tratti diche hanno dato priorità alla carriera rispetto alla famiglia, ponendo gli obiettivi professionali davanti a quelli privati. Spesso però non è così. L’Università di Yale ha infatti condotto una ricerca da cui è emerso che il principale motivo che porta a questo tipo di soluzione è “la mancanza di un uomo accanto che abbia come obiettivi il matrimonio e la genitorialità“. Così ha risposto l’85% delleinterpellate, tutte residenti tra Stati Uniti e Israele. Si tratta diche ...