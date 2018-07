Sky Calcio | Massimo Mauro non riconfermato | polemica sui social e pioggia di commenti

Alessandro Bonan - nuovo conduttore di Sky Calcio Show : Dopo l’addio di Ilaria D’Amico, Sky Calcio Show ha trovato un nuovo conduttore: si tratta del giornalista Alessandro Bonan Sky Calcio Show, il seguissimo programma della domenica di Sky, ha trovato un nuovo volto. Si tratta del giornalista pistoiese Alessandro Bonan chiamato a sostituire Ilaria D’Amico passata alla conduzione del programma dedicato alla Champions League. Alessandro Bonan e Sky: sarà il conduttore di Sky Calcio ...

Serie A : Dazn - Premium - Sky - accordi e costi. Come fare (e quanto si paga) per la nuova stagione del calcio in tv : Quando manca meno di un mese al debutto della nuova Serie A, fissato per sabato 18 agosto, i calciofili sono avvisati: se vuoi vedere tutto devi pagare di più. Il conto sarà infatti più salato rispetto alla scorsa stagione per chi si accomoderà sul divano per godersi lo spettacolo. Non basterà un solo abbonamento e non tutto si potrà guardare sulla vecchia cara tv. Tutta “colpa” di Dazn (si pronuncia Dazone) che ha acquistato un ...

Accordo Sky-Dazn : tutta la serie A a 7.99 euro in più al mese. Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Alessandro Bonan : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un Accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di "accedere in maniera vantaggiosa" ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la serie B.--In sostanza, come era ormai chiaro da tempo, un solo abbonamento non basta per guardare tutto il campionato in diretta. L'Accordo segue quello fra Perform e Mediaset, che per chi è ...

Ilaria D’Amico lascia la sua creatura : da «Sky Calcio Show» diventa volto Champions : Dopo 15 anni Ilaria D’Amico non sarà più il volto della domenica pomeriggio calcistica di Sky. Il programma dedicato alla Serie A, Sky Calcio Show, che la conduttrice aveva contribuito a far nascere e crescere, passa nelle mani di Alessandro Bonan, il collega che l’aveva sostituita nei sei mesi di maternità, dal dicembre 2015 fino alla fine della stagione. L’annuncio è arrivato alla presentazione dei palinsesti del network e l’esordio di Bonan ...

Ilaria D’Amico dice addio a Sky Calcio Show dopo 15 anni - la giornalista passa alla Champions League : dopo 15 anni a Sky Calcio Show, Ilaria D’Amico passa al programma dedicato alla Champions League della piattaforma televisiva insieme ad un favoloso dream team La Champions sarà la nuova casa di Ilaria D’Amico, che lascia Sky Calcio Show dopo 15 anni e sarà affiancata in questa nuova avventura da un vero e proprio dream team: oltre ad Alessandro Costacurta ci sarà infatti anche Pirlo, new entry nella squadra dei talent, che si ...

