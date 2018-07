Single? 5 cose indispensabili per la tua vacanza

"Giochi come servizi il futuro e Single-player morti? Chiunque abbia detto cose del genere è sempre stato smentito" : Si possono dire molte cose di Bethesda (come compagnia, non solo come sviluppatori). Potranno aver cambiato e forse snaturato la serie di Fallout, potranno aver sfruttato allo sfinimento The Elder Scrolls V: Skyrim e non sempre hanno preso decisioni condivise dalla maggior parte dei giocatori ma non si può negare lo status di pilastro dei single-player di cui gode la compagnia.Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, Prey, Wolfenstein, The Evil ...