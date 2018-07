Sicurezza stradale | ogni 15 giorni muore 1 bambino

Sicurezza stradale : Toninelli - pronto pacchetto ‘strade sicure’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Un pacchetto ‘strade sicure’ per ridurre i numero di incidenti e per proteggere una categoria particolarmente disagiata quale è quella dei ciclisit. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un intervento al convegno “Sicuri in città”, che si è svolto oggi alla Camera. “Siccome gli incidenti su strade urbane incidono enormemente sul ...

Sicurezza stradale - diminuiscono gli incidenti ma aumentano i morti sull'asfalto : 95 in più in un anno : Ci sono meno incidenti stradali ma purtroppo sull'asfalto si registra un maggior numero di morti. A dirlo è il Rapporto Aci-Istat. sulla Sicurezza stradale del 2017, anno che ha visto 174.933 ...

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale (3) : (AdnKronos) - L’uso del casco e delle cinture di sicurezza, rischi ed effetti derivanti dal consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida dei veicoli, comportamenti alla guida di ciclomotori e motocicli, uso del telefono alla guida, sono i principali argomenti su cui si focalizzerà l’azion

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) - L’iniziativa è promossa dall’A.N.V.U., Associazione Professionale della Polizia locale d’Italia e affiancata dai comandi di polizia locale dei comuni coinvolti e altri soggetti. Tra questi, F.M.I. (Dipartimento di Educazione stradale), l’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione dei Club Regiona

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla Sicurezza stradale : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Partirà ancora una volta da Jesolo (Ve), quest’anno da piazza Aurora il prossimo mercoledì 25 luglio dal tardo pomeriggio e fino alla mezzanotte, la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … Guida con la testa! Dall’Adriatico alle Dolomiti”. Giun

Deliveroo : rider chiedono più investimenti su Sicurezza stradale : Roma, 16 lug., askanews, - Deliveroo, azienda leader mondiale dell'online food delivery, si schiera a fianco degli oltre 2500 rider per una viabilità migliore quando si viaggia in bicicletta e rende ...

Milano. Ricerca sponsor per iniziative sulla Sicurezza stradale : “Un’occasione di partnership tra pubblico e privato per promuovere campagne di informazione, progetti o iniziative sulla sicurezza stradale, sicurezza urbana

Sicurezza stradale - un’auto su quattro monta pneumatici non conformi : Tempo di vacanze, di viaggi lunghi e spesso usuranti, soprattutto per le gomme delle auto. Si parte con il bagagliaio stracolmo e con una ruota di scorta, ‘che può sempre far comodo’: ma siamo sicuri che basti questo a farci stare più protetti e tranquilli? Secondo il report annuale di Assogomma e Federpneus, in collaborazione con la Polizia stradale, preoccuparsi solo della ruota di scorta serve a poco quando sulle strade italiane un veicolo su ...

Sicurezza stradale - Autostrade : sui tutor decide la Polstrada : Sicurezza stradale, Autostrade: sui tutor decide la Polstrada Sicurezza stradale, Autostrade: sui tutor decide la Polstrada Continua a leggere L'articolo Sicurezza stradale, Autostrade: sui tutor decide la Polstrada proviene da NewsGo.

Sicurezza stradale : Aspi su tutor - valutazione tempi tratte spetta a Polstrada : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Ogni valutazione e decisione puntuale circa le tratte, i tempi e le modalità di attivazione è di competenza della Polizia stradale. Le informazioni già diffuse in questa fase, quindi, non hanno alcun fondamento”. A precisarlo in una nota è Autostrade per l’Italia in merito alle indiscrezioni pubblicate sul sito di ASAPS sulla prossima attivazione di nuovi sistemi di rilevazione della ...

Esodo estivo : la Polizia dà lezioni di Sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale, la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Sicurezza stradale : Nencini - ddl su smartphone e seggiolini antiabbandono : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Un disegno di legge per garantire la Sicurezza sulle strade italiane per automobilisti, ciclisti, pedoni e bambini. Lo ha proposto il senatore Riccardo Nencini, membro della Commissione Lavori Pubblici del Senato e vice presidente del Gruppo Misto. Si tratta di misure che Nencini, nei due governi precedenti, aveva promosso e sostenuto da vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega alla Sicurezza ...

Sicurezza stradale : Nencini - ddl su smartphone e seggiolini antiabbandono (2) : (AdnKronos) – Tra le altre misure, la norma ‘salvaciclisti”: ‘l’adozione di una fascia di Sicurezza – un metro e mezzo – per garantire una giusta distanza tra automobili e biciclette durante la circolazione ‘ ha spiegato Nencini ‘ per porre un freno a incidenti che si consumano ormai quasi quotidianamente” . Altro intervento significativo, la salvaguardia dei bambini dopo i casi ...