Sicurezza | sarà sperimentata la pistola elettrica in Umbria? Il Governo dice no e spiega

Se Putin salva Assad in Siria ci sarà Sicurezza anche per i cristiani : Se Putin salva Assad , 'come per ora ha fatto, è la sola garanzia di sicurezza per i cristiani in quella parte del mondo'. Lo ha dichiarato a La Fede Quotidiana il frate domenicano padre Gerardo Cioffari, che è il direttore del Centro Studi Nicolaiano, il centro che si occupa sia di studi scientifici che delle ...

Cilentana - autovelox di Agropoli : quando sarà attivo/ Il sindaco : “Fare cassa? Priorità è Sicurezza” : Cilentana, autovelox di Agropoli: quando sarà attivo. Il sindaco: “Fare cassa? Priorità è sicurezza. Quel tratto è stato teatro anche di incidenti mortali”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più Sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

David Duckenfield - responsabile della Sicurezza il giorno della strage di Hillsborough - sarà processato per omicidio colposo : David Duckenfield, l’ex poliziotto che era responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato per omicidio colposo. Lo ha deciso questa mattina un giudice britannico, che ha così superato una precedente decisione di 18 anni fa in base alla The post David Duckenfield, responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato per omicidio colposo appeared first on Il Post.

Russia 2018 - un capo ultrà assicura : "Sarà il Mondiale della Sicurezza - non picchieremo stranieri" : Il Mondiale è ormai alle porte dato che domani alle ore 17 italiane la Russia padrona di casa aprirà le danze affrontando l'Arabia Saudita. Il sistema di sicurezza è massimo visto che si vorranno ...

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla Sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...