Short Track | Nicola Rodigari è il nuovo allenatore della Nazionale junior | “i ragazzi

sportfair

: Weekend ad alta intensità a misanoadriatico con il #worldducatiweek e il campionato italiano short track fabrizio_c… - coach146 : Weekend ad alta intensità a misanoadriatico con il #worldducatiweek e il campionato italiano short track fabrizio_c… - StockCarLiveITA : Bel duello tra Almirola Jones Blaney e Suarez. Molto da short track. #NascarIT -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Gli azzurrini al viapreprazione estiva agli ordini del neo tecnico: “Questihanno un grande potenziale. Ho fiducia, per me è una passione prima ancora che un lavoro” Sempre sul ghiaccio, ma da un altro,, punto di vista. Dopo vent’anni da campione sulle piste di tutto il mondo,prosegue la sua storia in azzurro: da atleta addi. Tutta l’esperienza e il valore di un medagliato olimpico – che dopo quel bronzo a Salt Lake City 2002 ha collezionato altri tre podi mondiali e svariati titoli europei – al servizio di una nuova generazione di talenti tricolori. Oggi, a Bormio, il primo incontro con ie il via alla fase di preparazione estiva., che sensazione fa trovarsi “dall’altra parte”? “E’ particolare ma un po’ ...